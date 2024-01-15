不只「德德」帥出魅力！網翻出「范綱祥女兒照片」秒暈：桂綸鎂

▲兒子「德德」爆紅，讓鄭運鵬一夕變成「國民公公」。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

圖文／CTWANT

2024總統大選落幕，民進黨立委鄭運鵬未能成功連任，不過其高顏質兒子「德德」卻意外爆紅，讓他一夕之間變成「國民公公」。除了鄭運鵬的兒子，網友也翻出范綱祥女兒的照片，大讚「美暈，有點桂綸美的感覺」。

回顧選前一天，鄭運鵬帶著妻子、兒子掃街拜票，照片曝光後立刻掀起網友討論，鄭運鵬更被封為「國民公公」。由於兒子的討論度實在太夯，鄭運鵬無奈乾脆署名「鄭運鵬兒子的爸爸」，讓不少人笑翻。

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大選後，鄭運鵬還無奈發文嘆，「請大家不要忘了我才是鄭運鵬兒子的爸爸喔，為什麼已經入侵娛樂版了啊？搜尋引擎可以尊重一下『鄭運鵬』本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」

▲網友大讚，范綱祥女兒也很正。（圖／翻攝自Dcard）

除了鄭運鵬的兒子，網友也點名民進黨范綱祥女兒也很正。原PO在Dcard表示，「第一眼看到就美暈，才去找她IG，發現也是政大學姐，會畫畫又會服裝設計，現在在日本留學，作品也很有料，感覺本人很幽默。」

貼文一出，不少人紛紛留言「怎麼有點桂綸美的感覺」、「真的正欸，好清新的感覺」、「是真的好看，有氣質的感覺」、「第一眼以為是韓星」、「身為一個女生的我都戀愛了」、「氣質很特別，適合文藝電影耶」、「她屬於那種看很久的美女，第一眼還好，但之後再看越來越有感覺」。

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