中國女遊日現金不夠！「台人暖掏500円」　她激動：小姐姐是天使

▲一名中國女子到日本遊玩現金帶不夠，遇到台灣人救援。（翻攝自小紅書@157180453）



圖文／鏡週刊

出門在外遭遇困難時，如果能得到幫助想必會記上一輩子。近日就有一名到日本旅遊的中國女子發文分享，原本想在東京實現「無現金挑戰」，卻在一間咖啡廳失敗了，沒帶現金的她趕緊上街找人幫忙，幸運地遇到一名台灣女子直接掏出500日圓給她，並稱不用還錢，讓原PO直呼「這位來自台灣的小姐姐可能是天使」，貼文引發熱烈迴響，也有不少人分享自己被陌生人拯救的經歷。

一名中國女子近日在小紅書帳號「卡卡利科村花」發文，標題就寫著「謝謝給我500円的台灣小姐姐」。原PO透露，她原想在東京這段時間實現「無現金挑戰」，但沒想到稍微偏離市中心就很難了，那天她到清澄白河散步，進入一間咖啡廳點500日圓的商品後，卻被告知「只能用現金」，好在老闆要她先喝咖啡，可以之後再來付錢。

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原PO趕緊喝完咖啡後跑去便利商店，卻發現身上唯一的一張信用卡、手機裡的西瓜卡也不能提現，她再轉移陣地到可能遇到同鄉的某間咖啡廳，沒想到一個中文字都沒有聽到，好在出了咖啡廳後遇到一位說中文的台灣女子，並在聽了原PO描述後立刻掏出500日圓硬幣給她，並表示不用還錢，讓原PO直呼「這位來自台灣的小姐姐可能是天使」。而原PO也收下這個珍貴的硬幣，向台灣小姐姐道謝後便趕緊回去咖啡廳付帳，「尊嘟（真的）謝謝小姐姐救我狗命！！！今天也依靠陌生人的善意好好地度過了一天。我也會把這份善意好好傳遞下去」。

貼文引發熱烈迴響，有網友建議，下次遇到這種狀況，可以直接用西瓜卡買東西再退款，跟店員解釋一下他們會幫忙的；也有人分享自己在外被幫助的經歷，「我在便利商店泡泡麵不知道咋倒開水，剛好遇到一位台灣小哥哥主動過來教我了。」「我在廣東出差時，也好幾次受到陌生人的幫助，一直也很感激」「我們昨天也是被台灣小姐姐拯救的，到酒店晚了20分鐘沒人給辦入住了，最後遊蕩到另一家酒店，前台台灣小姐姐背包下班已經出酒店了，在門口知道我們的情況又進去重新開機給我們辦的入住。」「華人要是在海外都能互相幫忙就好了，也不至於到現在會出現排華的這種情況」。

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