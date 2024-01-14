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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯能贏的未大贏、賴會輸的僅小輸！分析22縣市得票數　柯本命區慘墊底

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨賴清德以558萬6019票，40.05%的得票率，成為我國第16任總統。觀查全台22縣市的得票數，賴清德成功守住綠營過去的優勢選區，與對手皆保持明顯差距，而在其他藍營選區，部分成功逆轉，其餘就算未能拿下，也僅是小輸，一來一往最終順利擊敗對手國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

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▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲▼各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

▲各地選票比較。（圖／記者詹宜庭製）

賴清德在南台灣大獲全勝。台南市本命區部分，以57萬0811票拿下，侯友宜、柯文哲則分別獲28萬6867票、26萬2560票；高雄賴清德也取得80萬0390的高票，侯47萬8476票、柯35萬8096票。

值得注意的是，嘉義縣出身的侯友宜，選前喊出「嘉義人挺自己人」，但最終仍以8萬5642票輸給賴清德13萬9510票，而柯文哲則拿6萬7382票。

雖說南台灣以往就是民進黨的票倉，但在北台灣、中台灣侯友宜也沒有取得大幅度領先。曾在2022新北市長選戰拿下115萬2555的他，這回總統大選僅獲86萬4557票，沒有大贏，反而還輸給賴清德的94萬8818票，至於柯文哲則有64萬5105票。此外，包括台北市、台中市、桃園市等也都被賴清德領先。

國民黨在2022年九合一大選一舉拿下13縣市，且六都就取得四都，這樣的氣勢卻未能延續到2024年總統選舉。侯友宜在這次選戰中，只贏了基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣，而且贏的幅度都不大，無法追上賴清德。

柯文哲方面，22縣市沒有一個地方能成功拿下，雖在新竹市擁有執政優勢，但獲得的選票與2022年九合一大選的票數差距不大，甚至還少了6千多票，僅9萬1384票。

而柯文哲在自己的故鄉新竹縣拿到12萬0985票，在台北市則獲36萬6854票，得票率23.79%還墊底。對此，柯文哲表示，一定是有哪個地方讓大家不滿意，檢討報告有時候要找出原因也需要一點時間。

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