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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他千字文批「朱立倫戰略錯誤」開第一槍：沒辭連民進黨都比不上

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

2024總統暨立委選舉落幕，國民黨沒能政黨輪替，主席朱立倫去留備受關注。國民黨前發言人蕭敬嚴14日凌晨發文開出第一槍，要求朱立倫辭去黨主席以示負責「民進黨只要敗選，黨主席就是要請辭負責，難道國民黨連這點都比不上民進黨嗎？」

以下蕭敬嚴臉書全文：
選舉結束，我們還是得要誠實的面對問題，不能三言兩語就迴避該檢討還有改革的問題。

一、總統敗選，甚至僅獲1/3的選票，與第三名柯文哲僅相差不到百萬票。除了候選人本身因素外，不僅棄保完全沒有發生，更顯示出了喊了近一年的藍白整合完全沒用，尤其選前過度喊話及操作反倒造成反效果，使得支持柯文哲的人更加堅定挺柯。

二、區域立委帳面上雖有成長，但實際上仍不符預期。尤其是因2020年國民黨大敗，這次席次成長本來就是理所當然，沒成長那才是嚴重。真要分區剖析，除了候選人自身條件及努力夠以及選區結構之外，地方首長的加持與輔選也是關鍵。

三、政黨票幾乎無成長。2020年國民黨遇到大環境不佳，政黨票仍拿下472萬票；本次大環境應是相對有利國民黨，但最後政黨票卻僅拿下476萬票，只多了4萬票。反倒民眾黨從159萬票大幅成長了145萬票，拿下304萬票；連民進黨都還成長了17萬票。

綜觀上述三點，國民黨其實選得不好，更看出了當下亟需改革的問題，甚至讓我們擔心未來的危機。

▲藍白合在君悅酒店宣告破局。左起柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（資料圖／記者李毓康攝）

【戰略設定大錯誤，注定造成大危機】
總統未能勝選，候選人與團隊本身當然應該要檢討。但最核心的是戰略設定問題，因為從一開始的戰略設定錯誤，注定了最終的敗局。而造成如今局面的，就是最早開始喊藍白合的那些人。

國民黨從一開始就戰略設定錯誤。從去年初就開始喊藍白合、政黨輪替需要納入柯文哲，但當時柯文哲的民意支持度還遠遠落後。如果當時國民黨就採取堅壁清野以及邊緣化柯文哲的策略，可以預期柯文哲會早就被削弱、甚至最終消風後很有可能主動與國民黨合作，即便不合作也不足為患。

但是以朱立倫為主的黨中央，不斷主動提出「政黨輪替一定要納柯文哲」、「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「藍白合」、「在野整合」，甚至在723全代會提名國民黨自己的總統候選人場合上大喊要組「執政大聯盟」，令支持者開始錯亂，更在無形之中灌輸了支持者「不一定要支持國民黨自己的候選人」、「柯文哲也可以是一個選項」的想法。還更有立委候選人大喊要跟柯文哲共組「政黨輪替大聯盟」，幸好在侯辦金溥聰執行長的力挽狂瀾與抨擊下，這樣子的聲音才暫時消音，但也已種下了最終敗選的關鍵因素。

在選前一週，黨中央更開綠燈讓柯文哲可以替部分區域立委候選人拍影片推薦。不僅完全打臉黨中央自己提出的「黨公職行為規範」，實際上更是變相在宣告黨中央棄守侯友宜，讓柯文哲可以明目張膽的以推薦之名行搶票之實。尤其最後兩天的關鍵時刻，黨中央及侯辦不僅未為馬英九前總統一句遭放大誤解的「信習說」大力辯護，除了變相自打臉過去的兩岸主張及要延續的馬英九路線外，竟還進行極為粗糙的切割，稱沒有邀請馬前總統出席選前之夜。這可說是讓注定的敗局，成了比預料之中還差的最後一根稻草。

從黨主席帶頭，由上而下不停地呼喊「藍白合」、「民眾黨」、「柯文哲」，許多要參選立委、性格投機的人也不停與柯文哲眉來眼去甚至公開示愛，這讓柯文哲有了膨脹的空間。最終的結果就是柯文哲尾大不掉，國民黨硬要整合人家就整合不了，因為人家有了底氣有了支持，為什麼還需要跟你合作？以戰略來說，若從一開始就採取堅壁清野與對抗的態勢，極有可能就是複製2022年台北市長選舉的結果，讓柯營被邊緣化。

一步錯，步步錯。你問我這是腦袋不清還是有私心，我想這個大家心中自有公斷。

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

【柯文哲與民眾黨將成為國民黨長期的威脅】
侯友宜本身對於藍營支持者凝聚力就不夠，這是不爭的事實。而在經歷藍白拖的大戲、以及君悅事變後，雖然短期內看起來對凝聚藍營支持者有興奮劑的效果，但也埋下了最終無法棄保柯文哲及集中在野選票的原因。因為藍白之間的基本盤被催到極致、支持者彼此仇視，要如何突然願意改變投票意向？

我始終認為，柯文哲才是有機會威脅、甚至取代國民黨，成為第二大黨的危險因子。有鑒於柯文哲出身「墨綠」、過去與民進黨合作、還有種種反覆的前科，本就是一個無法信任的對象。柯文哲成立民眾黨、嘴上說要與國民黨合作，意圖也是在未來有機會取國民黨而代之。對於國民黨的長遠發展來說，即便本次總統未能勝選，在地方上我們仍有14縣市執政，各級民意代表席次仍是突出，未來台灣的政治格局應該還會是藍綠兩大黨競爭態勢。

本於忠貞國民黨員的身份，我認為應該要以國民黨的長期發展及存亡為重，不應該為了短期的利益，而埋下未來可能親手送葬自己的風險。退萬步言，寧願這次總統未能勝選，也不能為了眼前政黨輪替的表面勝利，而重演當年「連俄容共」、「先攘外再安內」的慘痛歷史。

如今柯文哲參選拿下了369萬票（與朱立倫2016年381萬票相差不遠），民眾黨在立法院也成了三黨都不過半的關鍵少數，成為未來可左右立法院議案通過與否的決定者。總統與政黨得票都拿下約1/4的選票，民眾黨等於已經有了全台灣1/4的支持群眾，這未來將成為民眾黨的基本盤。
對於國民黨來說，錯過了「壓制」民眾黨壯大、甚至是「消滅」民眾黨最佳時機。未來民眾黨將如鯁在喉，時刻遊走在藍綠之間，利用恐怖平衡的手段，挾著民眾對於藍綠皆不滿的情況，一步步饞食鯨吞藍綠，逐漸壯大自己。

【球隊主將應該檢討 總教練理當負起責任】
球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。

朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。國民黨自公民直選總統以來，除了2004年因三一九槍擊案讓選舉結果有爭議，包含2000年（李登輝請辭）、2016年（朱立倫請辭，對又是朱立倫）、2020年（吳敦義請辭）三次總統敗選，黨主席都要請辭以負政治責任。政黨政治如此，政黨內部也應如此，這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質。

總統得票不佳或許還能歸咎候選人，但不分區立委名單是由主席全權提名，代表的更是民眾對於政黨的支持度，黨主席理當負起責任。尤其選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半。

結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票；但隔壁棚民進黨成長了17萬票、民眾黨更大增了145萬票。帳面上國民黨似乎立委席次成長，但大家別忘記，2020年是國民黨選得太慘！整體而言，國民黨的立委選情並沒有預期中的好，整體而言反倒是不如預期。

更別說2020年國政配還拿下了552萬張選票，這次侯康配僅拿下467萬票，衰退了85萬票、得票率也衰退了5.1%。這些種種，顯然不僅是候選人本身問題，整體的政黨形象、以及過去這近一年來由黨中央主導的在野整合大戲、以及選戰戰法都讓民眾不買單，黨主席當然難辭其咎。

在此時講這樣的話可能會被解讀成逼宮，但忠言逆耳，該說的話還是要說。民進黨只要敗選，黨主席就是要請辭負責，難道國民黨連這點都比不上民進黨嗎？大家都視若無睹裝作天下太平，未來我們還有什麼資格去指責民進黨。更奢談改革？

【一片忠心為黨 不怕成為烏鴉】
認識我的人都知道，我特不愛隨波逐流，尤其對於譁眾取寵與及投機取巧者更是不屑。我對於國民黨的感情及忠貞無庸置疑，是這黨讓我有機會參與政治、成長茁壯，讓我更知道自己的責任就是要讓這個黨更好。因此我所想所為所考量的，都是以「怎樣才對國民黨好」為出發。

很多人在關心我，說常常「說實話」會不會被關切、被祭旗，我總是笑笑。因為我認為這個黨裡面還有許多有智慧的長輩、努力撐住這個黨的前輩、跟我一同用各種方式推動改變的年輕世代，都在盡自己的一份力讓國民黨能夠更好，能夠更貼近主流民意、能夠更符合大家的期待。雖然這需要時間，我們也不一定能夠做到盡善盡美，但至少我還看見有一群可以共同打拚的夥伴。我也相信，只要我們繼續走下去，一定可以讓國民黨重拾民眾的信任。

忠言或許逆耳，看得遠也需要時間才能證明。但我始終相信，心存正念、做對的事、光明磊落，便無所畏懼。這不僅是我參與政治的初衷，更是我的人生執念，未來也不會改變。

選舉過後，新的挑戰才要來臨。明天開始，我也會繼續捲起袖子，努力前行！

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