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賴清德「2028最大關卡」是他她！　郭正亮：不像侯友宜僵成這樣

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

2024總統大選，由民進黨總統候選人賴清德拿下558萬票、得票率40％獲選，不過前立委郭正亮點出賴清德的「最大關卡」就在2028年，而且要取決於柯文哲。

郭正亮13日在中天節目《新總統.新國會誕生全紀錄》中表示，「2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作」。郭正亮表示，當時盧秀燕已經卸任、備選兩年，「你看她這次多聰明，盧秀燕真是高瞻遠矚，盧秀燕是一個比較善於處理人際關係的人，她大概也不會像侯友宜處理僵成這樣」。

▲▼民眾黨競選總部回應選舉-吳欣盈,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席柯文哲（右）。（圖／記者黃克翔攝）

郭正亮透露，所以接下來就要看柯文哲帶領的民眾黨在2026年地方選舉有沒有大勝，接著柯文哲就會判斷2028還有沒有機會。「如果他的合作對象是盧秀燕，我認為會好談非常多」，直言賴清德在2028年一定會面臨極大挑戰。

▲台中市長盧秀燕陪同立委謝衣鳯車掃。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台中市長盧秀燕（右）。（圖／記者唐詠絮攝）

台中市長盧秀燕在這次大選成功扮演最強母雞，不僅在選舉中力挺民眾黨蔡壁如，成為藍白合示範區，並以一己之力翻轉台中「綠大於藍」的情勢，總數8席立委這次取得6席佳績，F4小將中，台中市第四選區廖偉翔、台中市第五選區黃健豪、台中市第六選區羅廷瑋都「首戰即勝戰」，除了令人耳目一新之外，也有助盧秀燕穩坐「中部最強母雞」地位，未來更有望成為下一個藍營共主。

 
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