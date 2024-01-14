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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太陽花3人挺進國會！吳沛憶、黃捷、黃國昌突圍　時力全滅劃下句點

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員黃捷在第六選區勝出，將前進國會。（圖／記者賴文萱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

2014年太陽花學運屆滿10年，不少學運人物投入2024年立委選舉。如今結果大致底定，象徵太陽花世代的高雄市議員黃捷、當年學運媒體組組長的台北市議員吳沛憶2人雙雙勝出，黃國昌也以民眾黨不分區立委之姿進入國會，但時力在國會全軍覆沒，同為太陽花世代的邱顯智、賴品妤、吳崢、曾柏瑜也落選，可謂是兩樣情。

台灣2014年3月爆發太陽花學運，掀起年輕世代參政浪潮，隔年象徵學運力量的時代力量正式成軍，投入2016年立委選舉便奪下5席，一舉成為國會第三大黨，包括黃國昌、徐永明、洪慈庸、林昶佐等新星也展露頭角，開啟台灣政治新氣象。

▲▼黃國昌「全家去投票，我們一定贏」記者會。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌以民眾黨不分區之姿進入國會。（圖／民眾黨提供）

如今太陽花學運屆滿10年，這次也有許多學運幹部、太陽花世代投入選戰，包括立委賴品妤、時力不分區立委邱顯智、學運領袖之一黃國昌、學運決策小組成員蔡培慧、學運發言人吳崢、曾柏瑜，以及曾玟學、苗博雅、黃捷等人。

不過，2024區域立委選舉結果出爐，上述僅吳沛憶、黃捷2人勝選，賴品妤、邱顯智則角逐連任失利，其餘包括苗博雅、蔡培慧、吳崢、曾柏瑜、曾玟學等人皆落選。國會部分，黃國昌去年11月退出時力，這次以民眾黨不分區之姿進入國會，被外界視為是壓垮時力的最後一根稻草，導致時力全軍覆沒，為8年國會生涯劃下句點。

▼民進黨台北市第5選區立委候選人吳沛憶勝選。（圖／記者宋良義攝）

▲▼林昶佐、吳沛憶訪問。（圖／記者宋良義攝）

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