小民參政歐巴桑聯盟成「台第5大黨」嗨翻：我們不再是冷門小黨

▲小民參政歐巴桑聯盟首次參選，就奪得獲票第五名的佳績。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2024年第11屆立法委員選舉13日晚間正式落幕，政黨票中「小民參政歐巴桑聯盟」（下稱小歐盟）獲得12萬8613票，成為本次選舉得票第5多的政黨。對此，「小民參政歐巴桑聯盟」表示，「我們不再是冷門小黨 top 5，我們是台灣top 5政黨！」

小歐盟13日深夜發文表示，感謝12萬8613位民眾與她們站再一起，也感謝過去陪伴、支持的選民，「讓小民參政歐巴桑聯盟寫下歷史，不再是冷門小黨 top 5，而是第一次參加立委選舉成為第5大政黨」。

小歐盟表示，選舉後已透過線上的方式謝票，「選戰打得辛苦，但更開心這些努力跟政見有被看到，我們被群眾鼓舞著，覺得有信心可以繼續撐4年下次再戰」。

此外，小歐盟指出，由於選制上的設計，很可惜讓小黨們全軍覆沒，除了小歐盟的候選人外，讓許多關注進步議題、優秀的他黨候選人沒有機會進到國會，也沒有機會得到補助款項；同時，小歐盟也將於15日召開記者會，「謝謝大家的支持，歐巴桑充滿能量，今晚請好好休息，明天開始繼續跟歐巴桑一起為台灣努力唷」。

網友看完紛紛留言，「我政黨票投你們，加油」、「歐巴桑的力量超級厲害，加油加油！4年後會有更好的成績」、「真的很開心小歐盟這次能夠獲得10萬票，板橋居民下次一定送小歐盟進議會」、「恭喜成為第五大黨」、「看到選舉公報才認識你們，馬上就決定要支持你們！第一次參選這樣的成績真的很厲害，希望四年後還可以見到你們」。