　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：改變台灣政治文化「只差一哩路」　喊話小草們加入民眾黨

▲▼黃國昌「全家去投票，我們一定贏」記者會。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌13日晚間在臉書向支持者喊話「這場改變臺灣政治文化的社會運動，就差了最後一哩路」。（圖／民眾黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

2024年總統大選13日開票，民眾黨候選人柯文哲僅拿到368萬餘票，已自行宣布敗選。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌13日晚間在臉書表示，這次選舉結果固然令人難受，但請大家千萬不要喪志，第三勢力已足以與藍綠兩大黨抗衡，「這場改變臺灣政治文化的社會運動，只差了最後一哩路！」

黃國昌臉書全文：

謝謝每一位支持柯文哲的好朋友們。

首先，恭喜賴清德總統，希望未來四年臺灣在您的帶領之下，能推動民進黨跳票的承諾，不要再讓人民失望。
選舉的結果，固然令人難受，但是，請大家千萬不要喪志。

就如同我昨晚在凱道所說，這是一場改變臺灣政治文化的社會運動，這場運動已經點點起改變的引擎，來自全台灣不同背景、不同政黨與不同世代的人民，已經展現出200%改變台灣政治文化的意志。很可惜，我們的努力還不夠，就差了最後一哩路，我們還沒能成功。

但是我堅信，這場運動會持續下去，也必需要持續下去。我們已經用手中的選票證明，第三勢力已經足以與藍綠兩大黨抗衡，並且只差了最後一哩路。

我們不會被擊倒，而是會繼續用200%、300%、500%的努力，讓臺灣的政治不再身陷在兩大黨對立撕裂的泥淖。
柯文哲還有台灣民眾黨的團隊，這個團隊已經為臺灣穩健地走上了這條路，我相信只要我們不放棄，這條路會愈來愈寬廣、將會有愈來愈多的人加入。

我要邀請所有對於改變台灣政治文化懷抱期待的好朋友們，一起加入改革的隊伍、一起加入台灣民眾黨。
明天早上太陽升起，我們繼續一起打拚。

相信美好臺灣，小草們加入民眾黨。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

ET快訊
立委當選名單一次看！　藍成最大黨
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

國會迎新格局「老將也落馬」　綠桃園台中全崩盤、嘉義以南全壘打

學者指侯友宜輸在沒拉高年輕票　直言：當侯被提名時就大勢底定

陳昆和正向面對選舉結果　偕同競選團隊向群眾致謝感恩

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

天冷心肌梗塞患者增！醫示警「睡眠呼吸中止症」恐是關鍵　注意3徵兆

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

連3次拿最多！民進黨政黨票再拿第一

更多熱門

相關新聞

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

2024總統立委大選開票結果陸續出爐，幾家歡樂幾家愁。一名網友看到這次的當選名單，發現幾乎各黨的戰神幾乎聚齊了，認為下一屆國會應該會很熱鬧。不少人看到後也大讚，「這屆立院超好玩」、「迫不期待等2/1上陣」、「終於等到了那個男人」。

時力恐擠不進國會！一票曝硬傷：很難撐起來

時力恐擠不進國會！一票曝硬傷：很難撐起來

快訊／黃國昌：集中選票投一號

快訊／黃國昌：集中選票投一號

即／黃國昌控散布郭董假信　黃子哲反告：小丑只會背骨

即／黃國昌控散布郭董假信　黃子哲反告：小丑只會背骨

小英前文膽表態政黨票挺時力　「在王婉諭身上看到堅持與價值」

小英前文膽表態政黨票挺時力　「在王婉諭身上看到堅持與價值」

關鍵字：

黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面