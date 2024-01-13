黃國昌：改變台灣政治文化「只差一哩路」　喊話小草們加入民眾黨

▲黃國昌13日晚間在臉書向支持者喊話「這場改變臺灣政治文化的社會運動，就差了最後一哩路」。（圖／民眾黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

2024年總統大選13日開票，民眾黨候選人柯文哲僅拿到368萬餘票，已自行宣布敗選。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌13日晚間在臉書表示，這次選舉結果固然令人難受，但請大家千萬不要喪志，第三勢力已足以與藍綠兩大黨抗衡，「這場改變臺灣政治文化的社會運動，只差了最後一哩路！」

黃國昌臉書全文：

謝謝每一位支持柯文哲的好朋友們。



首先，恭喜賴清德總統，希望未來四年臺灣在您的帶領之下，能推動民進黨跳票的承諾，不要再讓人民失望。

選舉的結果，固然令人難受，但是，請大家千萬不要喪志。



就如同我昨晚在凱道所說，這是一場改變臺灣政治文化的社會運動，這場運動已經點點起改變的引擎，來自全台灣不同背景、不同政黨與不同世代的人民，已經展現出200%改變台灣政治文化的意志。很可惜，我們的努力還不夠，就差了最後一哩路，我們還沒能成功。



但是我堅信，這場運動會持續下去，也必需要持續下去。我們已經用手中的選票證明，第三勢力已經足以與藍綠兩大黨抗衡，並且只差了最後一哩路。



我們不會被擊倒，而是會繼續用200%、300%、500%的努力，讓臺灣的政治不再身陷在兩大黨對立撕裂的泥淖。

柯文哲還有台灣民眾黨的團隊，這個團隊已經為臺灣穩健地走上了這條路，我相信只要我們不放棄，這條路會愈來愈寬廣、將會有愈來愈多的人加入。



我要邀請所有對於改變台灣政治文化懷抱期待的好朋友們，一起加入改革的隊伍、一起加入台灣民眾黨。

明天早上太陽升起，我們繼續一起打拚。



相信美好臺灣，小草們加入民眾黨。

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