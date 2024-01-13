柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6%

▲柯文哲遭到不少網友洗版，嘲諷他是歷史罪人。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2024年總統選舉持續開票，截至13日晚間7點30分，得票數由民進黨候選人賴清德領先、國民黨候選人侯友宜第二、民眾黨候選人柯文哲第三。由於日前藍白合議題鬧得沸沸揚揚，柯文哲臉書如今成為藍綠白論戰的戰場，不少反對綠營的選民嘲諷柯文哲是「戰犯」，但也有許多人鼓勵柯文哲「未來再戰」！

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▲許多期盼下架民進黨的網友湧入柯文哲臉書留言。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

選舉前國民黨與民眾黨原本有機會合作對抗民進黨，被不少選民認為是終結民進黨連任的大好機會，不料最終卻維持三腳督局面，有不少藍營支持者氣到在柯文哲臉書洗版說，「政黨輪替失敗的千古罪人」、「知道誰沒褲子了吧」、「還敢笑國民黨讓6%，結果柯自己最爛」、「歷史罪人」、「退潮後了，就發現自以為有穿褲子的，其實從頭到尾都沒穿」。

還有人說，「甘心當副的就好，現在連副都沒有」、「藍白合作百分百可以下架綠黨」、「自欺欺人的騙局破功了」、「現在不得不承認自己是柯老三，歷史罪人別再做白日夢了」、「沒有下架民進黨，阿北你是罪人，這樣的結果你滿意嗎」、「恭喜阿北成功拉垮國民黨，保送民進黨繼續執政」。

不過也有許多支持者予以鼓勵，「阿北別氣餒，我們才4歲，2028我們再拼一次」、「阿北不要放棄，4年後更多孩子長大了，更多人看得懂，誰才是真正無私會做事的領導者是誰，我們繼續加油」、「未來要再選，一定繼續投你一票」、「拜託你不要放棄，再拚一次」。