柯文哲北市12行政區全輸！得票數排第三　比10年前選市長少49萬票

▲民眾黨總統候選人柯文哲在北市得票率23.79％，12行政區全數落敗。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

文末新增圖表：北市12行政區得票一覽。

2024總統大選落幕，各縣市開票數紛紛出爐。其中，民眾黨總統候選人柯文哲過去擔任台北市長8年，但這次在台北市的得票數僅排第三，得票率23.79％，而且12個行政區全數落敗，其中得票率最高的是南港區26.53％，得票率最低的則是大安區20.97％。

回顧前兩屆直轄市長選舉的表現，柯文哲在2014年在台北市拿下85萬票（57.15％），但到了2018年，僅剩58萬票（41.06％）。如今總統大選，柯文哲在北市只拿下36萬6854票（23.79％），且得票數在12個行政區都排名第三。

進一步檢視，柯文哲、吳欣盈得票率最高的前三個行政區分別是南港（26.53％）、內湖（26.12％）、萬華（25.05％）；得票率最低的三個行政區則是大安區（20.97％）、松山區（22.24％）、中山區（22.68％）。

反觀國民黨、民進黨在北市的得票數勢均力敵，均拿下58萬多票，差距僅641票，由賴清德勝出。

對此，有PTT網友好奇「台北人為什麼那麼討厭柯？」並發文指出，柯文哲曾擔任台北市市長，執政8年，沒想到在台北市的得票數居然排第三名，「而且還落後不少，不是做得很好感到很驕傲？」許多人看完則紛紛將矛頭指向「砍掉1500元的重陽敬老金」，認為這是流失選票的一大原因。

▼柯文哲在台北市執政8年，如今總統大選12行政區全輸。（圖／記者許力方製）

▼歷年來正副總統得票一覽。（圖／記者許力方製）