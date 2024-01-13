屏東立委／第2選區徐富癸勝選　感謝鄉親：每張票都是一份期待



▲屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸(左)自行宣布當選。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，晚間7時許，屏東縣第二選區徐富癸得票超過7萬票，自行宣布當選。徐富癸表示，投入選戰140多天，能夠勝選，靠著總統候選人賴清德氣勢拉抬及團隊努力，也感謝投票給他的每一位鄉親好朋友，每一張票都是一份期待，有著深深的囑咐，20年來不曾缺席、一直都在的徐富癸，未來也會一直一直在。

徐富癸當選感言如下：

我在這邊向大家宣布，徐富癸當選民進黨屏南立委，深深感謝！深深鞠躬！



時間很快，從八月被徵召參選，半年就這樣過去了。

參與過無數場選舉，這次是第一次從幕後走向台前。我們要的，從來都不只是一個政治位置而已。

我們要的，是讓深愛的屏南有一個被公平對待的機會，讓屬於屏南、來自屏南的特色，在屏東、乃至全台灣，發光發熱。

選舉的終點不是勝選，而是一場價值的選擇、理念的延續，謝謝大家半年來的疼惜與牽教，富癸有很多不足之處，還請大家多多包涵。

這次的參選，除了是為我深愛的民進黨拼搏、爭一口氣，也更希望，能夠進入到國會，以立法委員的身份，為屏南做更多的事、爭取更多的建設！

從一開始的不被看好，走到今天，我們不是因為看見希望才努力，是因為努力才看見希望。

我要感謝每一位投票給賴清德、蕭美琴的人，讓民主進步黨能夠守住台灣、開創新局，謝謝你們，和全世界一起，選擇了上架台灣的正確道路。

我更要感謝投票給徐富癸的每一位鄉親好朋友，謝謝你們，選擇了民主、進步、清廉的價值，每一張票都是一份期待，有著深深的囑咐，二十年來不曾缺席、一直都在的徐富癸，未來也會一直一直在。

我和大家一樣，就是一個平凡人，努力讀書、出社會後拼命丟履歷找工作。

從恆春半島駐地記者、服務處主任、縣長室主任、民政處長，不管在任何崗位，都要求自己能在當下的位置，為屏東做出貢獻。二十年後的現在和未來，我也將在國會、在地方、在社區，繼續為台灣奮戰、為屏東走闖。

政治這條路從來不是單打獨鬥，而是專業團隊運作，過去20多年，我和潘孟安總幹事並肩作戰，從南到北，無處不在。謝謝我的好頭家，毫無保留的栽培、指導。

當選，是責任的開始，肩上有更重的責任、眼前有更多的任務，我會珍惜這個機會，全力以赴，絕不辜負。徐富癸會繼續在屏南紮根，負重前行。

未來，我會把自己定位成一個業務上班族。

盡我所能，為客戶服務、認真問政。我會把過去做不夠的、來不及做的，做得更好、做得更多。

我會協助賴清德總統、周春米縣長，打造一個更好的國家、更好的屏東，有更完善的社會照顧，更全面的基礎建設，更有競爭力的經濟環境。

選舉是一時的，我們的家鄉，屏東，是包容的。我們的民主、我們的國家，台灣，是永遠的。

國際政治經濟的變革，台灣內外都面臨嚴峻的挑戰，民主進步黨這次選舉結果不盡理想，我會和大家一起面對、一起檢討，重新贏得人民的信任、重新地讓下一次的選舉取得更好的成績。

最終正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

第2選區（萬丹、泰武、竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球）

1號｜吳媚宮｜中華聯合黨

2號｜何秋葺｜人民最大黨

3號｜徐富癸｜民主進步黨

4號｜蘇孟淳｜無黨籍