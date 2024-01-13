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會有人把「身分證」一起投下去？全場點頭：順便監票吧

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024總統立委大選今（13）日登場，中選會曾多次提醒在投票時應留意的事項，像是要帶身分證、印章、投票通知單等。有網友好奇，會不會有人投票時，不小心把身分證一起投下去。留言處就有人秒點頭，「每隔2年就會發生的事故」，「每年都有，再正常不過了，派出所會通知你。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「會有人把身份證一起投下去嗎？」好奇在驗完身分證、蓋完選票後，會不會有人在投選票時，不小心把身分證一起投下去，「會發生這種情況嗎？是不是要等到開完票才能拿回？」

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貼文一出，馬上有人點頭，「有，請等開票完」、「是的，打開票匭才能拿，幾年前遇過這種智障」、「有，四點以後再來拿」、「順便監票啊」、「真的有過，要等開票才能拿，不過很久以前看過就是了，近幾年沒遇到。」

還有人表示，「還有人把機車鑰匙也投下去啦」、「連家鑰匙都一起丟下去都有，4點（過後）才能回家」、「手機印章身份證鈔票戒指都有」、「我剛剛投票 旁邊的把印章丟進去了。」

不過，也有網友尷尬笑，「我今天也差點連著印章一起下去」、「我丟過，還好選務人員是鄰居」、「我連手機都投下去」、「真的很容易，今天也差點一起丟惹。」

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