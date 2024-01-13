總統開票！YTR視網膜笑喊　比起誰第一名「更想知道誰是第三名」

▲網紅視網膜。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

記者施怡妏／綜合報導

2024年總統大選進入開票階段，民進黨總統候選人賴清德率先破10萬票，網紅視網膜（陳子見）稍早發文，比起關心得票第一名的候選人是誰，更想知道第三名是誰。貼文一出，立刻引起網友熱論，不少人點頭笑喊「票數好接近真的很難猜」、「我也好想知道誰是第三名」。

視網膜在臉書發文，「今天的開票比起誰第一，我真的比較想知道誰是第三」、「17:00前都還算是灌票衝收視率時段」。

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貼文曝光，引起網友討論，「現在票數超接近，根本不知道誰會是第三名」、「票數好接近真的很難猜」。也有網友感嘆，以前都有《眼球中央電視台》直播，但今年沒有了，「想念柚子預言！被老公提醒才想起今年沒得看了」、「沒有眼球開票現場還真是無聊！」視網膜看了則笑回，「我好開心，以往這個時候真的是快吐了」。

2024總統大選如火如荼開票中，半個小時後，民進黨總統候選人賴清德率先破百萬票，國民黨候選人侯友宜87萬、民眾黨候選人柯文哲80萬緊追在後，而在賴清德競選總部前的開票之夜造勢活動中，不少支持者早早到現場等待，更隨著票數開出不斷歡呼，稍早賴清德達到百萬票時，現場支持者也是歡聲雷動，場面相當熱烈。

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