她從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

▲今天是2024總統立委大選投票日。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統立委大選於今（13）日登場，許多外地遊子紛紛返鄉投票，但可別忘了最重要的身分證。一名網友透露，在投票前一天，她已經先回嘉義老家準備，不過整理證件時，發現帶在身上的是健保卡，不是身分證，崩潰直喊「只能衝回台北拿嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，12日先回老家準備投票要帶的物品，結果打開皮夾一看，發現帶回去的是健保卡不是身分證，當場氣得直飆髒話，妹妹發現後不斷叫她回去拿，但她還是想掙扎，於是發文詢問「身分證沒帶只能衝回台北拿嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人看到後紛紛表示，「對，沒身分證不能投」、「去拿好嗎」、「就只有身分證不能不帶，所以快拿吧」、「身分證這種東西還忘了帶」、「叫lalamove送，比自己回去來回要快、省錢」、「身分證沒有隨身攜帶，你真的很勇」、「早上搭高鐵回去拿！衝一波」、「通知單和印章沒有沒關係，身分證一定要有」、「看有沒有朋友幫忙拿一下啊」、「身分證平常就要隨身攜帶了吧」。

原PO事後透露，思考許久還是決定衝回台北拿身分證，一路上不停被妹妹碎念著北上，不過幸好還是順利拿到了，而且還順路載同學一起回家投票，「待會看路上有沒有人要（上車），在順路的交流道可以順路放人，衝啊」。

事實上，投票要記得帶「3寶」，分別是身分證、印章及選舉通知單，其中最重要的是身分證，若是投票通知單遺失，可以到內政部「113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站，輸入身分證字號及出生年月日查詢「通知單編號」以及投票所；如果忘了帶印章，則可以在名冊上蓋手印或簽名，但沒帶身分證或是帶到舊版的就無法投票。