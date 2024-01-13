領完選票接電話、票匭內用手機拍選票...新北2男違反選罷法

▲新北市永和有民眾投票所內接電話，遭到選務人員制止。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

今天（13日）為第16屆總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日，新北市永和、樹林地區陸續出現違規狀況。其中永和一名男子，早上8時許前往福和國小投票，竟接聽電話，遭管理人員制止；另名在樹林三多國小投票的男子，領完選票在票匭內用手機拍攝選票；這2名男子因違反選罷法，將由選委會裁定是否裁罰。

據了解，今早8時許，新北市永和區一名69歲黃姓男子，前往福和國中115教室投票，黃男領完選票後，走進投票匭內，行動電話作響黃男卻接起，現場主任主任管理員立即制止。

▲新北市樹林有民眾投票，卻拿手機拍下空白選票。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市樹林區一名44歲邱姓男子，在三多國小133教室投票時，將手機帶入投票所內，並拿起手機拍攝空白選票，選務人員發現後，查看邱男手機，發現有空白選票照片，邱男連忙表示，只是要讓家人知道自己來投票，並無其他用意。

據悉，黃男及邱男都表示並非故意，但2人拍照、接電話等動作都違反第61條第3項規定，現場人員對2人製作「投票日違反選罷法事件報告書」，再由現場人員交由選委會裁定是否裁罰。