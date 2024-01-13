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社會 社會焦點 保障人權

女租客搬家「行李遭淋醬料」！惡房東動手要賠8千7

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲鄭姓女子退租時行李遭到房東惡搞，氣得她一狀告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名鄭姓女子先前在一處大樓居住，沒想到退租當天，衣物、床單等物品被林姓房東撒了醬油、香油、葵花油等醬料，導致行李沾染了無法去除的污漬，氣得她將林女一狀告上法院。橋頭地院審理後，除了判林女拘役30天以外，還要賠償8,736元的損失。

根據判決書內容，鄭女先前在高雄某大樓租屋居住，2021年8月底因為不打算續租，於是開始搬離，過程中與林姓女房東發生了口角。

沒想到，林姓女房東與鄭女吵架以後，竟拿出房屋內的醬油、香油、葵花油，以及糖、鹽、味精等調味料，灑在鄭女裝有上衣、褲子、被套、毛巾、浴巾及床罩等行李的袋子內，導致鄭女的行李沾染無法去除的污漬。

▲▼ 房子,室內,客廳,居家。（示意圖／pixabay）

▲鄭女的行李遭到惡搞，氣得將林姓房東一狀告上法院。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

鄭女發現遭到房東惡搞，氣得一狀告上法院。林女則對此辯稱，是因為鄭女指控她偷竊調味料，一時氣憤之下，才將這些調味料拿出來，丟進鄭女的行李內，可能是過程中不慎灑出，沒有惡意破壞行李的意圖。

不過，法官審理後認為，鄭女的行李上沾染了大面積汙損，可以看得出這些污漬並非些許調味料漏出所導致，與林女的說法不符，因此依照毀損罪，判林女拘役30天。林女對判決不服，提起上訴，不過判決被合議庭駁回，不得上訴。

至於民事的部分，鄭女指稱，因為有短袖、長袖衣褲，以及外套、洋裝、羊毛衫，還有羽絨外套、毛毯、床罩等物品沾染髒污、喪失美觀，導致物品不堪用，因此求償8萬7,360元。橋頭地院審理後，判林女須賠8,736元，其餘部分駁回，不得上訴。

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