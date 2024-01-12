歐巴韓團「ENHYPEN」機捷A7開唱　桃捷啟動疏運計劃

▲歐巴韓團「ENHYPEN」機捷A7開唱。(圖／桃捷提供)



記者楊淑媛／桃園報導

新生代韓團ENHYPEN亞洲巡迴演唱會「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」首場將於1月13、14兩日在國立體育大學歡唱，桃園捷運12日表示，桃捷已在機場捷運線A7體育大學站備妥疏運計畫，將依人潮狀況調整或機動加開列車班次，讓「歐巴」的粉絲們能快速抵達現場，一起為「歐巴們」吶喊應援。

桃捷表示，A7體育大學站鄰近的國立體育大學， 一直是海內外娛樂界天王天后展現歌藝最佳場域，歌迷們到此朝聖的最佳大眾交通工具就是桃園機場捷運線，因為準點、快速、安全、便利，且適合南、北追星族匯集，從過去每場演唱會人滿為患可以証明。

為提供ENGENE們(官方粉絲名)追星便利，桃捷備妥的疏運計畫包括加班車、人潮管制及人力支援等等。雙北及桃園中壢粉絲自桃園機場捷運線任一車站上車，中南部上來的粉絲取道A18高鐵桃園站，海外入境的粉絲在桃園機場兩航廈站出發，只要搭乘桃園機場捷運線統統在A7體育大學站下車，再從1號出站後步行數分即可抵達國立體育大學，免煩惱接駁、停車、塞車的問題。

韓國大勢男團ENHYPEN今年度亞洲巡演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN TAIPEI」首站就選在桃園的體育大學連續開唱兩天，便捷的交通地點讓粉絲們免於擠車塞車之苦，相當貼心。