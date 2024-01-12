相挺變相殺！怒何志偉抹黑「餵毒餵死人」　趙介佑獄中索賠200萬

▲民進黨立委何志偉（中）。（圖／記者呂晏慈攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑，因犯詐欺、販毒等49罪，被合併判刑9年2月定讞，正在服刑，趙介佑認為民進黨立委何志偉落井下石，說他們趙家「搶毒販毒餵毒餵死人」等語，還否定他先前相挺選情造勢的努力，竟說一切都是他「幻想、杜撰」，因此提告向何求償200萬元，台北地院昨（11日）首度開庭，雙方均委任律師出庭代打，庭訊無交集，法官諭知今年（2024年）3月18日再開庭。

趙介佑本案提告主張，他因詐欺、販毒等案被羈押、偵辦與審理期間，被有心人操作他號召黑道千人加入民進黨，其實他僅在2016年代表何志偉陣營當選過民進黨台北市黨代表、到台北市黨部投過1次票，2018年尋求連任黨代表落選就跟民進黨脫節，加上自己染毒與父親幾乎斷絕往來，更不可能找人入黨。

趙介佑指稱，2021年4月他被拘提案發，他父親喊話民進黨將他除名，並感謝何志偉「有情有義相挺」，何志偉不領情，開記者劃清界線捏造他們趙家很黑、說他們家「搶毒販毒餵毒餵死人」等語。

趙介佑聲稱，他在刑案二審判決當天發表千字聲明放棄上訴，但責備何忘記他昔日找多少朋友幫何的選情造勢拉票，卻為政治陰險算計，利用他從事政治鬥爭、加油添醋欲誅連九族。結果何竟又對大眾宣稱這些往事，都是他「幻想、杜撰，就不再回應」。

趙介佑認為何志偉上述2次公開言論，已傷害他的名譽權，因此索賠精神慰撫200萬元，並要求何須在報紙刊登勝訴判決內容。

▲趙介佑犯下詐欺、販毒等罪被合併判刑9年2月定讞，正在服刑。（圖／翻攝自當事人臉書）

北院昨首度開庭，雙方均委任律師出庭代打。何志偉的律師主張何的發言是捍衛自身名譽，應受言論自由保障，趙介佑的律師反駁指出，何所稱「餵毒餵死人」等聳動情節，都沒出現在法院判決內容中，何涉及虛構抹黑，因庭訊無交集，法院諭知今年3月18日下午2點30分再開庭。

趙介佑（32歲）曾是警方列管的北聯幫成員，2016年底吸食毒品搖頭丸後，偷開走1輛救護車橫衝直撞、波及無辜人車，被依不能安全駕駛罪判刑4月定讞，趙另在北投地區跟隨老大糾眾暴力討債，2019年12月25日到案被收押2個月，獲准交保10萬元，該案最後於2022年7月間，依《組織犯罪防制條例》等罪判趙2年徒刑定讞。

但趙介佑在組織犯罪案審理期間，持續招攬小弟充當詐騙集團車手，還販賣K他命等第3級毒品，2021年4月間被台北地檢署指揮刑事警察局拘提，訊後聲押禁見獲准。

曾被稱為「綠二代」的趙介佑於2014年就加入民進黨，他所犯詐欺、販毒等案爆發時，趙父趙映光、姑姑趙心瑜擔任民進黨台北市黨部要職，隨著趙介佑捅出的婁子跟黑歷史陸續曝光，民進黨挨批「黑道治國」，同年7月將趙介佑開除黨籍，趙映光與趙心瑜也辭去黨職。

刑案一審依詐欺、《毒品危害防制條例》等罪合併判處趙介佑8年6月徒刑，二審考量趙與其中2件詐欺被害人和解，2022年12月21日判決量刑各減1個月，其餘駁回上訴。趙發表千字聲明放棄上訴、直接服刑，高院去年（2023年）11月底，連同趙先前所犯數案共49罪，合併定應執行9年2月徒刑。