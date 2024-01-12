疑似妻子出軌！　綠帽夫「潑硫酸」揮鐮刀狠殺小王

▲男子朝著一名西瓜攤商潑灑硫酸後，再持鐮刀猛砍，導致對方傷重不治。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印尼日前發生一起尋仇凶殺案，有一名男子朝著一名西瓜攤商潑灑硫酸後，再持鐮刀猛砍，導致對方傷重不治。有傳言指出，死者疑似與人妻有染，才會遭對方丈夫砍殺，但警方未出面證實，僅表示兇手已被逮捕，行兇動機仍待調查。

綜合外媒報導，印尼東雅加達Kramat Jati市場8日發生一起兇殺案，28歲男子Dede Jaya疑似因不滿妻子跟33歲西瓜攤商Sutomo有染，先拿硫酸潑灑後，再持鐮刀猛砍4刀，導致Sutomo送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

▲▼監視器畫面拍下行兇全程。（圖／翻攝自X）



從曝光的監視器畫面可以看到，事發之前Sutomo還在與客人進行談話，結果穿著連帽上衣的Dede Jaya出現在畫面中，並拿著硫酸朝對方潑灑，現場立刻煙霧瀰漫，Sutomo痛苦地摀著臉，沒想到Dede Jaya又立刻拿出一把鐮刀，朝著他猛砍4下，最後一刀還直接插在Sutomo肩膀上。

Sutomo緊急送醫後仍因傷勢過重宣告不治，驗屍報告顯示，硫酸進入Sutomo喉嚨並進入肺部，導致呼吸困難，右臉、右頸、右手和腹部遭砍傷。Dede Jaya事發後不久就遭到逮捕，但目前警方未證實因外遇而起的行兇原因，詳細經過仍待調查。

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