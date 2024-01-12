嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌聲曝　上萬網友朝聖笑：救郎喔

▲「小綠綠悠遊卡」嗶卡發出的真實歌聲，讓網友笑說「被嚇到」。（圖／悠遊卡公司）

圖文／CTWANT

北一女去年為慶祝建校120周年，與悠遊卡公司合作發行20810張（諧音愛你北一女）的「120th綠制服造型悠遊卡」，卡片設計嗶卡時會唱出校歌一句「為我女界增光耀」，當時引來不少北一女學生及校友瘋狂搶購。不過近期有網友分享，實際上車嗶卡時卡片傳出的「歌聲」，令不少網友表示「還是用來收藏就好」。

北一女去年推出每張390元的「綠制服造型悠遊卡」，其布質仿真又相當小巧可愛，一公布視覺造型就受到相當大的關注，不少學生號召親朋好友搶購，兩波預購皆銷售一空，不少拿到實品的買家紛紛開箱上傳社群。

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一名網友在臉書社團「小廢物俱樂部」曬出實體綠制服悠遊卡照，笑稱「聽說嗶了還會唱北一女的校歌，我不敢用」，吸引逾1.5萬人按讚朝聖、近千則留言。

底下引起兩樣情回答，有人覺得很可愛，有人認為感覺上車很社死。由於太多人想一聽真實歌喉，就有買家發出影片，聽過的網友紛紛留言「有夠難聽哈哈」、「聲音很復古」、「救郎哦！我被嚇到」、「怎麼那麼促咪」、「到底誰敢拿出門啦笑死」。

不少買家還提到，小綠綠悠遊卡有時還會自己高歌，「我放在包包裡感應到手機，居然唱起校歌來，差點嚇死我」，不過網友幫忙解惑，是因為這款悠遊卡用手機NFC感應就可以被觸發，雖然真的很恥，但一群人一起出去用就比較好玩。

而真實使用過的苦主也分享使用經驗，他說「唱歌有點難聽……還好聲音不算太大，用手抓著它可以擋一點，捷運還好，公車上比較尷尬」，部分網友也笑說，「這款悠遊卡還是拿來收藏就好，真的是不敢用」。

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