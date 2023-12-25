　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲政大助理教授周俊宇於12月25日上午於醫院逝世，享年43歲。（圖／翻攝國立政治大學台灣史研究所臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國立政治大學台灣史研究所助理教授周俊宇，因病於今天辭世，享年43歲。政治大學台灣史研究所稍早在臉書證實，周俊宇以其出色的學術成就和深厚的教學功底受到同仁和學生的尊敬，逝世消息令全所師生同感悲痛。

政大台灣史研究所今（25）日在臉書專頁發文表示，周俊宇是本所第一屆碩士班學生，在學成績優異，獲得中央研究院台灣史研究所訪問學員獎助。2008年碩士畢業，論文獲國史館獎助，以《黨國與象徵：中華民國國定節日的歷史》(2013)出版專書。服完兵役後赴日本留學，2020年以〈支那民族性というまなざし－日本の植民地統治と台湾人認識〉取得東京大學博士學位，旋即於2021年返台於本所任教。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周俊宇認真親切的教學態度，深受同學喜愛，並以語言專長翻譯多本日文重要學術著作，溝通台日認識。本年並以「親華派在日臺人學者吳主惠的思想與時代(1907-1994)」，得到國科會三年期專題研究計畫補助，正欲開展新一階段的學術生涯。

除了學術上的卓越表現，周俊宇待人真誠，熱心公共事務，平日對各種社會弱勢及公眾議題多有關心，也熱愛家人及學校。政大台灣史研究所表示，本所深以俊宇老師的學術專業及待人處事為榮，亦深深惋惜年輕新秀的隕落。學校代表深切慰問周俊宇的家人，節哀順變，周老師安心休息。

ET快訊
獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！竟是兒媳狠毒所為　婆婆嚇壞提告

2024年「超強運四生肖」旺到爆！　專家：事業有成　富貴滾滾來

松山機場宣布恢復收「計程車停留服務費」　元旦起搭小黃貴50元

婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者發文道歉了

機車直接左轉！台南市府宣布擴大實施　新增試辦路段快看

「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃台中！2.5公尺巨型安妮亞首亮相

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

綠營轟賴清德老家航測圖有誤　新北市府：建物不能移「門牌可以」

出門跟愛貓「揮手說掰掰」獲靈性回應　網點出殘酷真相：叫你快滾

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

假蔬菜真澱粉！營養師曝「6款食物其實是澱粉」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

獨／少子化衝擊碩班生源！淡江、中華、大葉等校多系碩士專班停招

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

更多熱門

相關新聞

王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

王義川質疑「廖先翔論文有問題」　廖：歡迎向政大檢舉

民進黨不分區立委候選人王義川針對，國民黨新北汐止立委候選人廖先翔的碩士論文提出質疑，上週更指是「台灣史上最離譜的學術弊案」。今日在王發布臉書後，廖也有了最新回應，認為這是一場烏賊戰，「歡迎對手向政大檢舉，不過民進黨挑戰學術機構的勝率似乎是0。」

好康/ 耶誕活動 抽100份早鳥禮

好康/ 耶誕活動 抽100份早鳥禮

2023「ICAEA法遵競賽」政大生奪冠

2023「ICAEA法遵競賽」政大生奪冠

土地公好有錢！　精華廟地慘遭拍賣要價7千多萬

土地公好有錢！　精華廟地慘遭拍賣要價7千多萬

辭中廣董事長？趙少康直球回擊爭議　郭正亮大讚：年輕人就喜歡這樣

辭中廣董事長？趙少康直球回擊爭議　郭正亮大讚：年輕人就喜歡這樣

關鍵字：

周俊宇政治大學政大病逝

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面