快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲　校方悲慟證實

▲政大助理教授周俊宇於12月25日上午於醫院逝世，享年43歲。（圖／翻攝國立政治大學台灣史研究所臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國立政治大學台灣史研究所助理教授周俊宇，因病於今天辭世，享年43歲。政治大學台灣史研究所稍早在臉書證實，周俊宇以其出色的學術成就和深厚的教學功底受到同仁和學生的尊敬，逝世消息令全所師生同感悲痛。

政大台灣史研究所今（25）日在臉書專頁發文表示，周俊宇是本所第一屆碩士班學生，在學成績優異，獲得中央研究院台灣史研究所訪問學員獎助。2008年碩士畢業，論文獲國史館獎助，以《黨國與象徵：中華民國國定節日的歷史》(2013)出版專書。服完兵役後赴日本留學，2020年以〈支那民族性というまなざし－日本の植民地統治と台湾人認識〉取得東京大學博士學位，旋即於2021年返台於本所任教。

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周俊宇認真親切的教學態度，深受同學喜愛，並以語言專長翻譯多本日文重要學術著作，溝通台日認識。本年並以「親華派在日臺人學者吳主惠的思想與時代(1907-1994)」，得到國科會三年期專題研究計畫補助，正欲開展新一階段的學術生涯。

除了學術上的卓越表現，周俊宇待人真誠，熱心公共事務，平日對各種社會弱勢及公眾議題多有關心，也熱愛家人及學校。政大台灣史研究所表示，本所深以俊宇老師的學術專業及待人處事為榮，亦深深惋惜年輕新秀的隕落。學校代表深切慰問周俊宇的家人，節哀順變，周老師安心休息。