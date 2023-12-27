政大舉辦首屆「國際發呆大賽」　逾70名學生期末考前集體放空

▲政大首屆國際發呆大賽，超過70名學生在期末考前集體放空。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政治大學在聖誕節舉辦首屆「政大國際發呆大賽」，儘管適逢期末考前，但仍有超過70名學生參賽，參賽者聚集達賢圖書館前的大草原上比賽「發呆」。參賽者藉著發呆大賽沉澱及重整心靈，更有人直接躺地熟睡，算是另類放鬆，但仍有部分參賽者堅持至最後一刻，過關成為本屆發呆大賽的優勝者，開心地與獎牌合影留念。

比賽發起人、政大中文系三年級陳天奉說，有感於政大學生正處於期末課業壓力下，加上文山區天氣晴雨不定，以及都市步調匆促，希望藉由舉辦發呆大賽，提倡「適度休息」，讓參賽者沉澱及重整心靈，也有助於身心健康理念實踐於校園。

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陳天奉說明，發呆大賽遊戲規則是自備瑜珈墊、野餐墊，或直接躺在柔和草地上，參賽者們以最舒適的姿勢度過60分鐘，期間不得說話、飲食、睡覺、使用電子產品，或做出除生理反射外動作，達到真正「放空」的身心靈狀態。不少參賽者不敵瞌睡蟲，直接躺地熟睡，也算是另類的放鬆。

特別的是，陳天奉選在期末考前，在擁有5.2萬人次的NCCU政大學生交流版公告這個活動，吸引逾千筆學生留言。有學生留言表示，「全程禁止讀書」、「我不用參加這個活動就沒在讀書了」，內容多能看出學生期望於期末考前紓壓，甚至也吸引校友詢問，「辦在周末就好了，社畜也想參加」。

第一屆發呆比賽順利落幕，現已有不少學生敲碗要報名下一屆發呆比賽，也有老師表示願意協助下一屆辦得更大、更完善。陳天奉解釋，當初取名「第一屆」，就是希望能有第二屆、第三屆，延續成為屬於政大人的傳統，未來將秉持「一群人，想讓更大一群人好好休息」本質，讓身心理疾病來臨前，有更多可能與調劑，期待「政大國際發呆大賽」讓生命呆出個所以然。

▲▼政大舉辦第一屆國際發呆大賽，超過70名學生在期末考前集體放空。（圖／政大提供）