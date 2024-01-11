快訊／27歲警自轟1槍殞命！相驗結果「子彈左胸穿過後背」亡

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市三重分局厚德派出所一名27歲李姓警員昨(10日)上午持槍自戕身亡。檢方今(11日)會同法醫相驗，家屬抵達現場痛哭失聲，而初步相驗結果，李員左手持槍朝胸口開一槍，子彈進入左胸後穿過後背，導致傷重身亡，目前詳細的案發原因仍待調查釐清。

▲三重李姓警員自轟亡，今檢方會同法醫相驗。（圖／記者陳以昇攝）

▲父親見到李員遺體痛哭失聲。（圖／記者陳以昇攝）

全案發生在昨天上午，李員上午8至10時執行巡邏勤務，但他一上崗便向同事稱，要回分局交辦事項，隨後便獨自離開，沒想到他卻是趁隙返回租屋持槍自轟，直至10時45分被同事發現時，他早已身亡，且遺體已出現屍斑。

在案發前，李員曾透過臉書PO文，指控6名同仁「劣警」，上班偷懶，自己被迫下班處理公事，但長官卻沒有作為，怒轟「長官都是智障嗎？」、「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，並且在文章中TAG立法委員葉毓蘭。

李員遺體今相驗，其家屬從澎湖趕抵殯儀館，父母親見到兒子最後一面時，忍不住情緒崩潰痛哭，父親更哀傷拍頭。而稍早初步相驗結果出爐，李員左手持槍朝胸口開一槍，子彈進入左胸後穿過後背，導致傷重身亡，但詳細死因仍待進一步釐清。

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