【廣編】中保科登上2024 CES國際舞台秀創新 已全面布局Matter與國際大廠無縫接軌

▲中保科技1/10登上2024 CES年度科技盛會舞台，成為台灣科技保全業者中首家進軍CES的企業。

圖、文／中保科技提供

中保科技1/10登上全球最大並最具規模的年度科技盛會，大秀研發創新以及跨平台整合力，也成為台灣科技保全業者中首家進軍CES的企業。在美國拉斯維加斯2024 CES大展的台灣新創基地（TTA）上，搶先亮相研發新服務G.Care，展示創新輕量化監控方案，登上國際舞台，不少美國本地新創企業前來詢問合作意願。

董事長林建涵表示，從這次2024 CES展覽上，可以觀察到擁有跨平台整合力的企業才能在AIoT的趨勢下致勝，而中保科累積在系統居家保全、以及智慧城市的實績運營下，是台灣最有能力也最有經驗，可以快速協助客戶將物聯、車聯、醫療照護整合在平台上的企業。林建涵說，中保科技已經開始著手研發Matter相關的設備，讓智慧家庭服務也能跨系統，幫客戶實現萬物互聯的新體驗。未來中保科也可以把跨系統整合的技術，加上系統保全經驗，以及資安服務，可以協助各縣市政府在發展智慧城市上更具效率並賦能各項應用，在食醫住行上提供無縫的智慧生活體驗。

中保科技智慧城市執行長周興國則表示，中保科技積極布局車聯市場，加入MIH開放電動車聯盟（MIH Open EV Alliance），要以整合科技服務商的角色進軍車聯網市場，成為電動車系統開發供應平台一員。此外，像是中保無限+推出的家庭守護，就是協助子女可以透過科技遠端照護長輩，也跟各縣市政府合作照顧獨居老人，希望能透過科技讓長者生活得更有尊嚴。