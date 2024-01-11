賴清德競總：藍白架空台灣　傀儡侯、統一趙、投降柯

▲戴瑋姍（左）、趙怡翔（右）共同召開「藍白架空台灣」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德全國競選總部今（11）舉行記者會，質疑國民黨副總統候選人趙少康以「戰鬥藍」架空總統候選人侯友宜，配合中國統戰台灣，民眾黨總統候選人柯文哲立場投降，國民黨的親中紅統主旋律從未改變，打著政黨輪替的旗幟破壞民主，與敵國唱和；「統一趙」滿腦子在想統戰、「傀儡侯」則是配合統戰，而「投降柯」連保衛台灣意識都沒有，連自己都承認只想要「混過去」。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍、趙怡翔共同召開「藍白架空台灣」記者會。戴瑋姍批評，以趙少康為首的「戰鬥藍」，許多政見都是為了壯大自己的影響力或降低台灣自我的防衛能力，並找來侯友宜背書，綁架了整個國民黨、綁架侯友宜，例如趙少康所主張的內閣制，讓戰鬥藍子弟兵進入國會後兼任閣員唱和中國。

戴瑋姍補充，趙少康也主張恢復特偵組，首先就表明要辦潛艦國造的重要角色黃曙光，企圖弱化台灣國防，替中國除掉台灣維繫國防的重要官員；此外，趙還主張要縮短役期，降低台灣軍事防衛能力。

戴瑋姍指出，趙少康成為副總統候選人後，處處與侯友宜不同調，好比侯友宜主張「睦鄰外交」，趙少康卻要與對岸談「外交休兵」；侯友宜身為新北市長，過去多次主張新北市不能當核廢料永久存放地點，趙少康卻直接在辯論會上主張核廢料要放電廠地下，就問侯友宜可以接受嗎？

戴瑋姍又說，在國防部分也是相反，趙少康一邊罵「打巷戰、登陸戰，台灣就完了」，狂打民進黨強化城鎮戰訓練，也打臉侯友宜說要成立專業城鎮戰訓基地、城鎮作戰專業部隊的政見；而在地方建設上，趙少康屢次批評「建設分藍綠」，卻忘記侯市府拿中央前瞻預算蓋捷運、產業園區，還收割當政績。

趙怡翔表示，侯友宜沒有意識到自己正在被逐步架空、取代，掉入中國的統戰陷阱，照單全收趙少康政見，接受重啟服貿、九二共識、開放中生來台就業等，連趙少康受訪時都說「侯市長提出來的很多政見，都是我原來的政見」、「不當安靜的副手」、「把副總統當成總統來選」；侯友宜被酸是傀儡後，趙少康就說自己是侯友宜的「趙子龍」，護主不成反而直接讓侯友宜變「阿斗」，而侯友宜也唯唯諾諾，竟說自己願意把總統權責讓給他參與。

趙怡翔強調，侯趙配一旦取得政權，第一步會和中共唱和接受九二共識；第二步則是用各種親中政見，讓台灣門戶大開，例如重啟服貿將會衝擊台灣400萬就業市場，恐由統派色彩明顯的趙少康取代侯友宜，繼續把台灣鎖進中國內。

趙怡翔質疑，當初趙少康創立「堅持一個中國原則」為宗旨的新黨，國台辦也肯定趙少康「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻」。現在的趙少康則是中國官媒用來建構符合中國利益「世界觀」的御用名嘴，在成為副總統候選人之後，更在辯論會上鬼扯「泰勒絲不來台灣是擔心戰爭」、散播戰爭恐懼，還在國防部發送警報的第一時間，反過來為中國解釋、開脫。

另外，戴瑋姍也表示，柯文哲連保衛台灣的意識都沒有，民眾黨的白就是投降舉白旗的白。她說，柯文哲近日上節目時表示「邦交國的數量是迷思」、「即使到0都沒關係」，甚至說出「這世界上沒有人認為有兩個中國」、「然後就混過去了」來應付，連演都不想演。甚至近日國防部發送警報，柯文哲竟回應是「不希望把人家想得很壞」、「每次中共都扮演豬隊友」，這種發言難不成是把中國當成隊友？毫無保衛台灣的意識，令人遺憾。