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上海1萬輛共享單車遭「解體」轉賣！　涉案金額高達4388萬元

▲上海1萬輛共享單車遭解體轉賣。（圖／翻攝自中新網）

▲上海1萬輛共享單車遭解體轉賣。（圖／翻攝自中新網）

記者廖翊慈／綜合報導

上海警方近日破獲一起盜竊共享單車的案件，本應停在路邊的1萬輛共享單車，兩個月內竟「不翼而飛」。經警方調查，在廢品回收站查獲被盜共享單車1萬餘輛，涉案金額達1000餘萬元（人民幣，下同，約台幣4388萬元），並逮捕11名嫌犯，案件正進一步調查中。

據《中國新聞網》報導，共享單車計畫的負責人到上海一警局報案稱，其公司一批本應該停在街道的共享單車「不翼而飛」。通過GPS定位後發現，部分共享單車竟然被拆解後，遺棄在了附近一處空地上。

▲上海1萬輛共享單車遭解體轉賣。（圖／翻攝自中新網）

▲▼嫌犯將偷來的共享單車進行拆解後，再轉賣給工廠。（圖／翻攝自中新網）

▲上海1萬輛共享單車遭解體轉賣。（圖／翻攝自中新網）

警方依線索排查發現，這些品牌共享單車被「批量」運走，通過大貨車運到外省，在廢品回收站拆解後販賣。在回收站工作的3名主嫌，曾向共享單車公司的職員拿單車停放的位置圖，專找停放偏僻的共享單車，將其裝車搬走，為提高竊盜「效率」，還會支付報酬找人一起來搬運、拆解共享單車。最終再依材質分類，賣給相應的工廠，進行「獲利」。

多次犯案後，嫌疑人將目標轉向了停放有大量共享單車的總公司倉庫。為了防止公司在定期的單車定位檢查中發現端倪，嫌疑人將單車偷走後，將帶有GPS定位器的鎖剪斷放在原處，讓公司認為這些單車還在原處。

報導指出，警方最終逮捕11名嫌犯，並以竊盜罪對其依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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