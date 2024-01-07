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三星S24 Ultra實機照流出　爆料曝「螢幕色彩出色」

▲三星S24 Ultra實機照曝光。（圖／WorkaholicDavid）

▲三星S24 Ultra實機照曝光。（圖／WorkaholicDavid）

記者陳俐穎／綜合報導

X（推特）上的@WorkaholicDavid 發布推文，分享三星Galaxy S24 Ultra 手機的真機照片，並認為這款新機的螢幕色彩表現非常出色。

從曝光的照片來看，背面和 Galaxy S23 Ultra 完全相同，有5 個獨立的凸起單元。Galaxy S24 系列將預先安裝基於Android 14的One UI 6.1 軟體。該系列還擁有多項源自Galaxy AI 的AI 和Generative AI 功能。

目前根據外界爆料，三星Galaxy S24 Ultra 採用200MP 主鏡頭（SOCELL HP2SX），支援4K120fps 錄影，此外支援顯示 HDR 照片；配備 6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示器，解析度為 QHD+ ( 1440p)，亮度為 2600 尼特；內建 5000mAh 電池，可在 30 分鐘內將電量從 0% 充至 65%。

此外，另兩款機型的規格也流出，Galaxy S24、S24 + 手機皆採用 S8 Gen 3 / Exynos 2400 雙處理器版本，後置50MP +12MP +10MP 鏡頭。主要區別在，標準版機型配備FHD 顯示器（1080P）、4000mAh 電池、25W 充電功率，S24 + 則配備解析度更高的QHD 顯示器、4900mAh 電池以及45W 充電功率。

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