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做公益慶90歲生日　黃建亨、黃呂素珠夫婦捐贈桃園市復康巴士

▲做公益慶90歲生日

▲黃建亨、黃呂素珠夫婦(左四、三)捐贈桃園市政府復康巴士，做為慶90歲生日。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區熱心人士黃建亨及黃呂素珠夫婦，以做公益方式慶90歲生日，捐贈1輛價值200萬元的平頂福斯復康巴士給桃園市政府。黃建亨10日於捐贈儀式中說，臺灣近年即將邁入超高齡社會，未來桃園對於復康巴士的需求將與日遽增，捐贈復康巴士給市府做公益，提供身障朋友使用之外，也做為送給夫妻兩人90歲的生日禮物。

捐贈儀式今天於市府舉行，市長張善政到場看到黃建亨先生，稱許他相當年經，一點都不像90歲的長者，黃建亨的夫人黃呂素珠則感恩道「市長~我今年90歲了！」陪同出席的黃建亨夫婦兒孫聽了開心笑呵呵！

▲做公益慶90歲生日

▲市長張善政感謝黃建亨、黃呂素珠夫婦善舉。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長表示，黃建亨先生曾於107年，捐贈給市府消防局1輛救護車，如今與其妻子黃呂素珠女士有感於身心障礙者交通不便之處，捐贈1輛價值200萬元的平頂福斯復康巴士，夫婦兩人的善舉，令人敬佩。目前桃園市復康巴士使用需求相當高，每一部受贈的復康巴士，都是市府非常珍貴的資源，期盼透過今日的捐贈儀式，持續帶動更多桃園的善心人士共同響應。

▲做公益慶90歲生日

目前桃園身心障礙者已超過9萬餘人，中重度以上身障需求復康巴士者約3萬餘人，登記搭乘復康巴士人數約7, 670 人，經常性搭乘者約4,844餘人；而市府所投入營運及備用的復康巴士車輛僅193輛，去（112）年平均每月出勤卻高達3萬641趟次，使用需求相當高，為確保乘車安全，市府除每年編列預算自購復康巴士外，也辦理舊車汰換，因此不到200輛的復康巴士數量十分吃緊，非常需要各界善心人士的支持。

包括市議員張碩芳、市府社會局長陳寶民、桃園區長許敏松、捐贈人黃建亨先生、黃呂素珠女士、大園區前婦女會理事長盧秀麗及其家屬親友等一同出席捐贈儀式。

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