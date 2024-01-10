　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

秋冬一到，正是柿餅出產的季節。（圖／于魯光攝）

▲柿餅酸酸甜甜的，很多人一吃就停不下來。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸浙江省一名張姓男子近日因為貪吃，一口氣吃了10個柿餅，結果差點腸穿孔，引發了廣泛關注。據了解，張男平時就喜歡吃柿餅，當天一口氣吃了10個，之後肚子開始疼痛難忍，被緊急送往醫院，經醫生檢查，發現患者的腸道已經出現了穿孔，情況十分危急。

綜合陸媒報導，杭州50歲的張先生（化名）網購了不少柿餅當零嘴，近日一連吃了近10個柿餅，這才心滿意足。結果當晚睡覺，張先生隱隱感覺肚子脹痛，起初沒放在心上，過了半個月情況不見好轉，幾天前腹痛突然加重，同時出現噁心、嘔吐等情況，這才來到浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）消化內科就診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消化內科主任中醫師徐建軍接診後，詳細問詢病史並結合CT檢查報告，判斷張先生可能是因空腹食用過多柿餅，形成胃柿石而造成梗阻，必須馬上處理。隨後，徐建軍立即為張先生進行胃腸減壓，又安排了胃鏡檢查，結果比預判的還要複雜，胃柿石已掉到十二指腸降部，造成十二指腸梗阻，有穿孔風險。

由於結石位置不佳，無法採用口服可樂或碳酸氫鈉溶解的治療方法，徐建軍團隊綜合分析考慮，立馬安排內鏡下碎石取石術。經治療，張先生已康復出院。徐建軍介紹，每年秋冬季節，消化內科都會收治幾位胃柿石患者，其中大部分都與飲食不當有關。

醫師說明，胃柿石是指大量新鮮柿子或柿餅在胃內滯留、凝結形成的團塊，形成原因與複雜的胃內環境變化有關。以張先生為例，他在空腹狀態下進食大量柿餅，柿餅其中含有大量的鞣酸及果膠，這些物質會在胃酸作用下，生成難以溶解的胃柿石。

延伸閱讀
群星大亂鬥3／蕭淑慎疑因吃醋與尪鬧彆扭　瑤瑤當街怒吼韓籍前男友
高中兒上課睡覺、不寫作業！家長嫌老師「只會通知爸媽」：有收導師費唉
快訊／新北三重警巡邏到一半返家　舉槍身亡

ET快訊
陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒
「公衛文」出庭爆：上面指示要起訴高虹安！　北檢回應
決戰72小時／藍喊集中選票、綠分進合擊、白空戰極大化
祈錦鈅回台灣了！赴加拿大生產「燒光百萬積蓄」
黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」
LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　免費下載

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

何如芸入住南韓高級明星社區　驚覺同伴友人竟是「大咖演員」！

孫淑媚後悔「約炮」喊：慘了！　他一聽尷尬緩頰「是健康的」

他吃完一個便當突「吐血」！醫揭1病：進去是一片血海

中職新規核心「縮時」　洪總：選手有心理準備

快訊／林昀儒、陳思羽球星挑戰賽混雙出擊　不敵韓組合止步16強

晚上到家做4件事「讓心情平靜」　給總是負面思考的人

陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

過年後「安靜離職」　5星座上榜

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

北區50嵐今漲價！網秒改喝它：有買一送一

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面