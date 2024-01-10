連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

▲柿餅酸酸甜甜的，很多人一吃就停不下來。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸浙江省一名張姓男子近日因為貪吃，一口氣吃了10個柿餅，結果差點腸穿孔，引發了廣泛關注。據了解，張男平時就喜歡吃柿餅，當天一口氣吃了10個，之後肚子開始疼痛難忍，被緊急送往醫院，經醫生檢查，發現患者的腸道已經出現了穿孔，情況十分危急。

綜合陸媒報導，杭州50歲的張先生（化名）網購了不少柿餅當零嘴，近日一連吃了近10個柿餅，這才心滿意足。結果當晚睡覺，張先生隱隱感覺肚子脹痛，起初沒放在心上，過了半個月情況不見好轉，幾天前腹痛突然加重，同時出現噁心、嘔吐等情況，這才來到浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）消化內科就診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消化內科主任中醫師徐建軍接診後，詳細問詢病史並結合CT檢查報告，判斷張先生可能是因空腹食用過多柿餅，形成胃柿石而造成梗阻，必須馬上處理。隨後，徐建軍立即為張先生進行胃腸減壓，又安排了胃鏡檢查，結果比預判的還要複雜，胃柿石已掉到十二指腸降部，造成十二指腸梗阻，有穿孔風險。

由於結石位置不佳，無法採用口服可樂或碳酸氫鈉溶解的治療方法，徐建軍團隊綜合分析考慮，立馬安排內鏡下碎石取石術。經治療，張先生已康復出院。徐建軍介紹，每年秋冬季節，消化內科都會收治幾位胃柿石患者，其中大部分都與飲食不當有關。

醫師說明，胃柿石是指大量新鮮柿子或柿餅在胃內滯留、凝結形成的團塊，形成原因與複雜的胃內環境變化有關。以張先生為例，他在空腹狀態下進食大量柿餅，柿餅其中含有大量的鞣酸及果膠，這些物質會在胃酸作用下，生成難以溶解的胃柿石。

延伸閱讀

▸ 群星大亂鬥3／蕭淑慎疑因吃醋與尪鬧彆扭 瑤瑤當街怒吼韓籍前男友

▸ 高中兒上課睡覺、不寫作業！家長嫌老師「只會通知爸媽」：有收導師費唉

▸ 快訊／新北三重警巡邏到一半返家 舉槍身亡