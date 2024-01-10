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花蓮鼬獾檢出狂犬病！10鄉鎮為高風險區　巡迴注射1／22開始

▲花蓮中區一所學校內發現一隻疑似受傷鼬獾，經採樣送驗後，檢出狂犬病陽性。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮中區一所學校內發現一隻疑似受傷鼬獾，經採樣送驗後，檢出狂犬病陽性。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣中區一所學校通報校內發現一隻疑似受傷鼬獾，經採樣送驗後，檢出狂犬病陽性結果。花蓮縣政府表示，此次案例經查並無人員遭受咬傷，為防範狂犬病疫情傳播，已函文全縣各級學校，請加強宣導所屬師生防範狂犬病「二不一要」工作，倘發現野生動物出現並疑似有異常行為時，請務必立即通報動物防疫單位。

縣長徐榛蔚表示，目前我國屬於狂犬病疫區，民眾要高度警覺，千萬不能掉以輕心，但也請不要過度恐慌，當不慎遭受動物咬傷時，請儘速就醫。

花蓮縣政府每年均積極持續加強狂犬病防控工作，統計台灣本島近三年動物狂犬病注射率，花蓮縣均列第一，且已連續十年由縣府獸醫師前往中橫，沿線服務民眾施打犬隻狂犬病疫苗。防疫工作需要每一位民眾的協助配合，共同朝向健康一體防治狂犬病，以保全民眾及動物健康。

徐榛蔚指出，目前花蓮縣十個鄉鎮（除花蓮巿、吉安鄉、新城鄉之外）為狂犬病高風險地區，但請民眾面對狂犬病時切勿過度恐慌，切記遵循「二不一要」工作，謹慎小心應對，包括一、不要接觸（吃）野生動物；二、不要棄養家中寵物；三、要每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗。

為防範狂犬病疫情傳播，學校倘有發現鼬獾或白鼻心等野生動物出現並有異常行為時（如頭部搖晃、行動異常等），切勿隨意靠近接觸，應立即通報所在地鄉鎮市公所（農業課）動物防疫人員或本縣動植物防疫所(03-8227431)，以利後續防控處置。

花蓮縣政府呼籲，因狂犬病為重要人畜共通疾病，本縣每年皆持續進行送驗監控。此次鼬獾驗出狂犬病陽性，表示戶外野生動物仍具有風險性，民眾需提高警覺，切勿隨意接近並需提高警覺，避免遭動物咬傷；如不慎被動物咬傷時，首先要保持冷靜，牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗十五分鐘，並以優碘消毒傷口後，儘速送醫評估是否要接種人用狂犬病疫苗及通報衛政疾病管制單位。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，縣府每年都持續與各鄉鎮巿公所合作，一月二十二日將從「萬榮鄉」開始辦理犬貓狂犬病巡迴注射，為期五天共九個場次，巡迴同時也將辦理犬隻植入晶片，一同進行源頭管理。相關巡迴的日期、時間及地點等資訊，民眾可上花蓮縣動植物防疫所官網查詢。此外，依動物傳染病防治條例規定，倘若飼主未每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗，違反者將處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

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鼬獾狂犬病鄉鎮高風險巡迴注射

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