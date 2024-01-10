賴清德懸賞百萬駁私生子傳言　邱毅再發241字文「爆料」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德遭前立委邱毅等人指控有私生子，邱毅9日在臉書發出一篇241字的文章，再度針對此事隔空開嗆，「我知道你早把兒子祕密藏起來，還要一群黑幫分子替你看守著，然後惺惺作態，要求別人替你找兒子，你要臉不要臉啊！」不過，賴清德先前已經回應，自己的私生活絕禁得起檢驗，也歡迎將所謂的孩子帶來，「我馬上跟他做DNA驗證」。

▲邱毅在臉書發文，隔空開嗆賴清德。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』）

國民黨不分區立委候選人謝龍介與前立委邱毅指控賴清德有私生子，邱毅9日再度開轟，他在個人臉書發文聲稱，私生子在哪裡，賴清德最清楚，「我知道你早把兒子祕密藏起來，還要一群黑幫分子替你看守著，然後惺惺作態，要求別人替你找兒子，你要臉不要臉啊」、「自己的兒子，自己的骨肉，自己負起責任，像個有擔當的男人，自己挺起胸膛，帶著兒子去驗DNA吧，別讓我看不起你，真心看扁你」。

▲賴清德自認私生活禁得起檢驗。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，賴清德9日就曾回應，自己的私生活絕對禁得起檢驗，謝龍介與邱毅為了選舉抹黑、扭曲，他已經提告，此外，既然他們敢開記者會這樣說，就把所謂的孩子帶出來，「我馬上跟他做DNA驗證」，況且現在科學很進步，如果他們講的是對的，他還會提供百萬獎金，「如果你們不敢就閉嘴」。

如今邱毅再度針對此事隔空開戰，賴清德方面尚未回應，但有部分網友在邱毅的臉書文章底下留言，希望他拿出實質證據，否則難以服眾，「就你嘴High」、「邱哥我很喜歡看你嘴賴清德，但是沒有像樣的證據出來，沒得說嘴啊」。

▼網友希望邱毅拿出證據。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』）