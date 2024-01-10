美中結束2天軍事會談　五角大廈重申「台海和平穩定重要性」

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

五架大廈宣布，美中9日結束了在華府舉行、為期2天的軍事會談，這是自從2國同意恢復軍事聯繫後的最新一次接觸，而負責中國、台灣及蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）重申了台海和平穩定的重要性。

根據五角大廈聲明，蔡斯8日至9日與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋彥超少將（Song Yanchao）會面，討論國際軍事合作事宜，這是第17次的美中防務政策協調會談，「雙方討論了美國與中共的防務關係，蔡斯博士強調了維持開放軍事溝通管道的重要性，以防止競爭演變為衝突。」

蔡斯談到印太地區安全的重要性，並且重申將持續在國際法允許範圍內，安全且負責任地飛行、航行與執行任務，同時強調美國對印太地區及全球盟友的承諾堅定不移。

▲去年11月，拜登與習近平在亞太經合組織峰會（APEC）期間會面。（圖／路透）



五角大廈表示，兩軍之間的溝通，對於避免誤判升級為衝突至關重要。不過，儘管在一定程度上恢復了軍事溝通，雙方建立真正有效的對話，還需要一點時間。

2022年8月，時任美眾院議長裴洛西訪台後，北京切斷了兩國接觸。2023年11月，美國總統拜登與中國國家主席習近平同意恢復軍事交流，同年12月21日，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視訊通話。

路透社形容，華府與北京從台灣到南海等一切事物上都存在分歧，自從美國去年2月擊落中國間諜氣球後，雙邊外交關係仍在恢復中。

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