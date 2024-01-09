虛幣平台ACE交易所創辦人涉詐　金管會要求說明不排除開罰

▲金管會樓層介紹。（圖／記者陳詩璧攝）

文／中央社

國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐，引起關注。金管會今天表示，已在5日發函給業者要求對此事進行說明，同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐團，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知遭到詐騙。

有媒體披露，該名潘姓男子為ACE交易所創辦人，ACE交易所發布聲明表示，潘男已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人於2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中；ACE對於涉嫌犯罪事件必全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會表示，此案涉及刑事不法，目前由檢調單位偵辦中，金管會將持續注意發展情形；後續若發現王牌數位創新股份有限公司（ACE交易所）具體違法事證，將依洗錢防制法相關規定辦理後續事宜，罰度為新台幣50萬元至1000萬元不等。

尚光琪指出，事件發生後，金管會已立刻發函給王牌公司，提出3大要求，第1，請業者盡速對媒體報導指涉有違法情事進行說明；其次，要求業者說明此事對公司營運及客戶權益保障影響及因應措施。

第3，金管會要求業者依虛擬貨幣指導原則第10項資訊公告揭露規定，針對重大偶發事件即時於公司網站公告重要內容或澄清。ACE交易所已有依規於網路公告相關說明。

尚光琪表示，目前尚未收到業者回函，待業者提供說明後，金管會將就業者說明及金管會取得的事證進行後續了解及處理；她坦言，目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段，需要時間釐清相關疑點，再決定後續處理方向。

尚光琪提到，目前金管會能採取的共有3個監理工具，包括若違反洗錢防制法相關規定可處以罰鍰；若有具體違法事證，可作廢業者洗錢防制法遵聲明；以及檢查局有權對業者辦理金檢。

至於金管會是否有考慮對ACE交易所辦理專案金檢，金管會主秘蔡福隆表示，金管會檢查局2023年底已有對相關平台業者辦理檢查。據側面了解，檢查局當時檢查的業者包括ACE交易所在內，目前檢查報告尚在處理中。