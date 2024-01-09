2023年中國國際航班復甦緩慢　僅達疫情前6成

▲上海浦東機場降落的外籍航空公司航班。（圖／CFP）

文／中央社

中國2023年放開疫情管控，但國際客運定期航班恢復緩慢，約為疫情前62.8%，而外國航空公司執飛更僅48.1%；中方表示，今年將推進中美直航航班大幅增加，同時擴大與「一帶一路」國家航權安排。

中國民航局昨天公布，2023年中國國際客運定期航班恢復至每週4782班（每個往返記為1班），約為疫情前的62.8%。其中，中方航空公司執行3223.5班，占67%，恢復至疫情前約73.5%﹔外國航空公司執行1558.5班，占33%，恢復至疫情前約48.1%。

陸媒第一財經2023年6月曾報導，根據中國民航局在半年工作會上透露，截至當年6月底，國際客運航班每週有3368班，通航62個國家，分別恢復至疫情前的44%、86%。但與國內航班量已經超過疫情前的水準相比，國際航班的恢復速度較預期慢。

中共中央注意到中國國際航班達不到疫前水準，下令增加。2023年7月中共中央政治局召開會議，當中提到「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通」。

隨後中國文旅部2023年8月公布第3批恢復旅行團出境目的地名單，共有78個國家，其中包括日本、韓國、澳洲、美國等熱門旅遊國家。

但香港星島日報此前報導，除了簽證不易，地緣政治緊張也導致外國人士暫停赴中國旅遊的腳步。

任職北京一家外企的英籍主管告訴星島日報，「一些西方人認為，在自己國家與中國關係緊張的時期，訪問中國可能是不愛國的行為」；而美國官方目前仍然建議不要前往中國大陸，澳洲當局也持類似觀點。

此外，國際航班銳減、機票價格貴、掃碼支付系統等障礙也降低了中國對外國遊客的吸引力。

中國全國民航工作會議今年1月表示，將推進中美直航航班大幅增加，同時擴大與「一帶一路」國家航權安排，推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利，推動國際客運市場將加快恢復，預計今年年底每週達6000班左右，恢復至疫情前約80%。