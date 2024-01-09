許多年輕人挺柯文哲　醫：這種反覆無常的人無法領導國家

▲謝宗學認為，「今日柯打臉過去柯」的事件反覆發生。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

總統大選決戰倒數4天，兒童急診科醫師謝宗學表示，身邊有許多年輕人支持柯文哲，「我看清這種沒有立場、反覆無常的人根本無法領導國家，光是把民眾黨搞成民眾堂，藍白紅黑黃都混在一起，治理黨是這樣的模式，若真的治理國家，完全不敢想像。」

謝宗學8日深夜在臉書說，身邊有許多年輕人支持柯文哲，「但在現實世界，我選擇沉默，因為他們真誠希望國家可以改變、可以變得更好。」

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謝宗學指出，「曾經我也相信過柯，幻想他真的可以超越藍綠，讓台灣免於政黨惡鬥。但『今日柯打臉過去柯』的事件反覆發生，我看清這種沒有立場、反覆無常的人根本無法領導國家，光是把民眾黨搞成民眾堂，藍白紅黑黃都混在一起，治理黨是這樣的模式，若真的治理國家，完全不敢想像。」

▼總統大選三腳督。（合成圖／資料照）



對此，有網友留言，「當某一部分的年輕人自認為最不受傳統媒體洗腦，而以成為柯粉而自豪時，事實上他們正是被抖音洗腦最深而無法自拔的一群。」謝宗學回，「 真的，他們認為站在網路時代，但事實上比起傳統媒體，社群平台和短影音是更好的洗腦工具。」

有人則認為，「其實滿多也是經過藍綠執政之後發現都投不下去，不如換人做做看，做不好再罷。會投柯的不是只有年輕人，更多是受夠這幾年的人。」謝宗學回，「 換人做做看也要換合適的人選，柯是嗎？」