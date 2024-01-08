竹市鹽水公園景觀環境改善完工啟用　打造海岸線新景點

▲高虹安與市民一起開箱香山鹽水公園。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善一期工程完工，今(8)日舉行啟用典禮，新竹市長高虹安表示，鹽水公園位於香山濱海，周邊有圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施，鄰近豎琴橋、17公里自行車道，改善後的鹽水公園不但提供鄰近居民更舒適的日常活動空間，更是遊客欣賞濕地與夕陽美景的最佳首選，預計成為17公里海岸線的新景點。

高虹安表示，市府積極推動「美感新竹」、「宜居永續」，其中香山鹽水公園一期改善工程，市府投入逾2,300萬元改善圖書館南側公園，拆除公園原有老舊設施，新增共融、地景式遊具，改善人行步道舖面，增加綠帶面積、減少水泥結構，讓濱海景觀視野更加開闊通透，讓遊客來到鹽水公園，能將西海岸最美夕陽海景盡收眼底。

高虹安現場也提到日前香山區里長座談會上，里長們對於公園建設意見，她說里長的聲音市府團隊都有聽到，會後立刻責成市府城銷處來盤點香山區內公園設施、綠地，加緊腳步規劃香山區的公園設施，讓香山區的大小朋友們未來假日時，都能在住家附近的公園綠地放鬆、休閒、遊憩。

城市行銷處長嚴翊琦表示，市府將持續結合在地資源，活化公園綠地使用率，提供市民朋友更多的休憩去處，期望鹽水公園完工後能提供市民朋友與觀光客更舒適的休憩場域，另也呼籲民眾友善愛護環境，將良好的公共空間傳承給下一代。

城市行銷處表示，為延續鹽水公園景觀環境整體規劃，市府於112年啟動鹽水公園二期改善工程，並獲交通部觀光署補助，將投入總經費1,000萬元改善鹽水圖書館北側公園之綠地及鋪面，並加強公園與17公里海岸自行車道連結及設置引導指示標誌、梳理行人及車輛動線、改良停車廣場鋪面下方地基，以提供假日遊客與當地里民更舒適的休憩環境及服務設施。

城市行銷處指出，鹽水公園二期改善工程於去年10月15日開工，分為二階段，已完成第一階段改善圖書館周邊鋪面改善，提前開放作為圖書館前及投開票所空間，也降低對農曆春節期間周遭里民出入之影響。而第二階段涼亭周邊植栽體健設施改善與紅磚廣場地基鋪面改善，因紅磚廣場需開挖地基進行改良，屆時將事前公告封閉長興街262巷及276巷通往西濱快速道路之日期。鹽水公園二期改善工程合計工期為6個月，預計於今年4月中旬完工，因施工造成之不便，敬請市民見諒