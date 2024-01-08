賴清德明衝「民主聖地」嘉義市車掃　選前之夜神秘嘉賓助拳王美惠

▲王美惠持續密集站路口、家戶拜訪、車隊掃街催票。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨立委王美惠力拚連任，總統候選人賴清德明（9）第二天車掃，首站選在南部指標激戰區之一的嘉義市，該區選局呈現藍綠女將互打，但相較國民黨市議員團結力挺張秀華，王美惠仍須面對黨內分裂挑戰。值得注意的是，總統蔡英文、賴清德周末才剛到嘉市輔選，副總統候選人蕭美琴明晚將「加場」出席造勢晚會，而擁有全國高知名度的不分區立委候選人王義川，也規劃選前之夜前進「民主聖地」嘉市，被視為一大亮點，顯見該選區重要性。

王美惠從2005年開始擔任嘉義市議員，2020年代表民進黨參選嘉義市立委勝出，深耕地方將近19年，由於嘉義市腹地不大，「阿姐的小綿羊」成為她的標誌特色，直到現在擔任立委，她依然經常自己騎著摩托車，深入各處進行家戶拜訪。

不過，今年立委選舉綠營情勢逆風，加上面對黨內分裂挑戰，王美惠勢必無法過度樂觀看待連任路。12月初蔡英文率府院大軍壓境嘉義市，參加賴清德與王美惠競選總部成立大會，當時行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁均登台力挺，但市黨部主委黃露慧等「反王派」未現身，引發黨內關注。

為力保國會關鍵席次，賴清德上周末前往嘉義市出席「美德贏台灣阿惠贏嘉義造勢大會」，他表示，王美惠是國會雙評鑑第一名的立委，從基層做起，擔任過4屆議員，擔任立委期間，成功爭取嘉義市第一座社會住宅、改善超過20所學校軟硬體設施、建設國民運動中心、推動河川整治，是「民進黨國會過半關鍵」。

不僅如此，在賴清德明天中午陪同王美惠車隊掃街後，蕭美琴晚間也將親自前往嘉義市，出席「加場」造勢晚會，此外，近期因號召「搶救王義川大兵」爆紅的王義川，也將在周五選前之夜當天，赴嘉義市出席噴水圓環登場的選前之夜造勢活動，依循傳統，當天藍綠兩黨候選人將在中山路南北兩側同時造勢拚場大遊行，把握最後催票、固票的寶貴機會。