熱血柯粉後腦杓「剃上柯文哲」　選委會：投票日當天禁止入內

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一名髮型設計師近日遇到客人指定髮型，不僅要在後腦勺剃上民眾黨總統候選人柯文哲的肖像，還要加上「1號」，讓他直呼好熱血。不過，彰化縣選委會表示，如果投票日當天頂著這樣的髮型，將違反相關規定，無法進入投票。

一位髮型設計師6日在臉書社團「爆廢1公社」分享一段理髮影片，談到一名柯粉為了參加民眾黨當晚在台中的總統造勢大會，特別拿著柯文哲的肖像照上門，希望可以在後腦勺「完美重現」同樣畫面，讓他不禁直呼「好猛的客人」、「年輕人就是熱血」。

經過一番功夫，加上多次拿照片比對，設計師總算一刀刀刻劃輪廓、眼神、眼鏡和西裝，最後總算將柯文哲的肖像「移植」到客人的後腦勺，並在側邊各加上一個「1號」，讓客人相當滿意。

▲熱血柯粉後腦杓「剃上柯文哲」，設計師也自豪貼出成果。（圖／翻攝自臉書／XB Hair Allen）

不過，依據《公職人員選罷法》規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違者將處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。若投票日當天佩戴有候選人姓名、號次、影像等資訊的宣傳物品，恐涉及助選，屬違法行為。

對此，彰化選委會表示，投票所內或附近不得拉票、發送傳單、寄送簡訊，或張貼、懸掛或豎立選舉標語、旗幟及任何與候選人有關之宣傳物。若民眾後腦杓刻著候選人圖像，必須遮蔽，否則將構成競選或助選，不僅觸法，也不能入內投票。