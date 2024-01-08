　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩「9歲戰地小記者」記錄逃生經歷　吸引64萬粉絲

▲▼巴勒斯坦籍小女孩名為賈穆斯（Lama Abu Jamous）。（圖／翻攝自Facebook／Lama Jamous 9 لما جاموس）

▲巴勒斯坦籍小女孩名為賈穆斯（Lama Abu Jamous）。（圖／翻攝自Facebook／Lama Jamous 9 لما جاموس）

文／中央社

去年10月爆發的以哈戰爭迄今進入第93天，新聞記者出生入死報導前線新聞，而如今出現了一名年僅9歲的加薩小女孩在逃生中拿起麥克風，扮演起記者的角色，記錄逃難過程中周遭發生的事，吸引全球64萬民眾的關注。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，這名9歲巴勒斯坦籍小女孩名為賈穆斯（Lama Abu Jamous），她與家人先逃到加薩南部的甘尤尼斯（Khan Yunis），接著又逃到更南部，靠近與埃及邊界的拉法（Rafah）。她一路上以母親的智慧型手機錄製周圍環境的影片，並傳送到Instagram分享，引起數十萬粉絲的追蹤關注。

賈穆斯在Instagram個人檔案的照片中，頭頂戴著印有「PRESS」字樣的頭盔，以9歲的稚齡身處於險峻戰地中，仍透過照片、影片為家鄉同胞爭取生存權，讓人知道戰爭的殘酷。

賈穆斯拿起麥克風，採訪其他兒童和老人，並以自己一天的生活，記錄加薩地區難民營內的生活困境。她希望能藉著這些紀錄影片，提高全球觀眾對他們處境的關切，並期待這些紀錄能為她的同胞帶來積極的改變。

賈穆斯走在飽受戰爭蹂躪的街道上，無所畏懼。她以一名小女孩的視角，將加薩難民在艱辛時刻所表現出的堅韌意志，帶著悲傷眼神和歡顏，顯現在一張張的照片中。

她的影片也道出加薩兒童每天面臨的困境，包括極為有限的食品、醫療保健用品和生活必需品，及因戰爭而被剝奪的受教育機會。

她有許多攝影作品是與戰地記者合影。例如，擔任半島電視台（Al Jazeera）加薩採訪辦事處主任的巴勒斯坦籍記者瓦爾．達杜赫（Wael Al-Dahdouh）。他因報導以色列對他家鄉進行無情轟炸，如今家鄉已被聯合國認定為不適居住環境的故事而出名。

瓦爾．達杜赫的妻女、媳婦和兩名孫子先前都已喪生於這場戰爭中。而他同為半島電視台記者的兒子也在7日於乘車採訪中遇難。

金字塔報稱，戰爭三個月來，以色列軍隊已襲擊了105名當地記者及其家人，造成人員死傷、房屋被摧毀、工作場所遭轟炸。如今戰事未歇，加薩走廊的天空中仍戰火彌漫。

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）統計，從戰爭開始截至去年12月底，已有至少77名記者和媒體工作者在戰爭中死亡。

ET快訊
日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂
趙少康弄丟敬老卡被民眾撿到　他笑曝「遺失原因超閃」
「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕：人氣伴手禮沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩「9歲戰地小記者」記錄逃生經歷　吸引64萬粉絲

快訊／輪島市出現「大規模山體滑坡」跡象　市府緊急撤離居民

市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵！4嫌最小只有12歲

超髒！英10%人1年只洗毛巾1次　醫：小心私密處感染、香港腳找上門

綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

日本能登強震　台僑醫師援助物資：希望形成「善的循環」

華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知　兒子下落不明

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

加薩「9歲戰地小記者」記錄逃生經歷　吸引64萬粉絲

快訊／輪島市出現「大規模山體滑坡」跡象　市府緊急撤離居民

市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵！4嫌最小只有12歲

超髒！英10%人1年只洗毛巾1次　醫：小心私密處感染、香港腳找上門

綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

日本能登強震　台僑醫師援助物資：希望形成「善的循環」

華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知　兒子下落不明

《獵人》格鬥遊戲新作宣傳片首公開　小傑、奇犽、酷拉皮卡現身

加薩「9歲戰地小記者」記錄逃生經歷　吸引64萬粉絲

日本災區「不歡迎物資」辛泡麵也上榜？鄉民好奇原因　專家解答了

快訊／輪島市出現「大規模山體滑坡」跡象　市府緊急撤離居民

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖　姚正玉感謝感動

金馬男神台北街頭跑步！　「帥臉0偽裝」爆汗自拍：不用懷疑

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

CNN推薦戀人櫻花道　到德國波昂櫻花大道拜訪春天

金獎肯定品質保證　江西探幽尋奇全攻略

懶人必備！飲料泡麵也能吸 超強吸力 乾濕兩用洗地機

國際熱門新聞

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

輪島市出現山體滑坡跡象　急撤居民

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

華爾街日報爆馬斯克吸毒　發言人急否認

市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵

妻小回娘家過年遇強震　他見兒遺體崩潰

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

美日韓召開「印太對話」　談台海與北韓威脅

裸女遭塞桶棄屍丟水溝　頭斷血乾四肢失蹤

前女友懷孕逼婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

不止紙鶴！災區沒人要物資　泡麵上榜　

海保機誤闖　羽田停止線燈剛好在維修

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯二把手被炸死！真主黨狂射62火箭彈

哈瑪斯二把手被炸死！真主黨狂射62火箭彈

伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）6日宣布向以色列一個重要軍事基地發射62枚火箭彈，作為哈瑪斯領導人日前在黎巴嫩被暗殺的「初步回應」，但歐盟提醒黎巴嫩不要陷入以色列對加薩的戰爭中，並強調避免區域衝突升級的必要性。

以軍稱擊殺8000哈瑪斯戰士　布林肯示警

以軍稱擊殺8000哈瑪斯戰士　布林肯示警

哈瑪斯握有中國武器　提高打擊致命率

哈瑪斯握有中國武器　提高打擊致命率

以色列軍方：已「拆除」加薩北部哈瑪斯指揮機構

以色列軍方：已「拆除」加薩北部哈瑪斯指揮機構

以色列女主播「腰間配槍」播新聞

以色列女主播「腰間配槍」播新聞

關鍵字：

巴勒斯坦賈穆斯Lama Abu Jamous加薩拉法

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

即／氣象署深夜低溫特報　3縣市恐跌破10度

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

長照機構徵「打麻將志工」陪打條件曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

日藥妝店感冒藥限購　竟因年輕族狂吞

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面