哈瑪斯二把手被炸死！真主黨狂射62火箭彈　歐急勸黎巴嫩不要參戰

▲黎巴嫩向以色列發射62枚火箭彈，報復哈瑪斯領導人日前在黎巴嫩被殺。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）6日宣布向以色列一個重要軍事基地發射62枚火箭彈，作為哈瑪斯領導人日前在黎巴嫩被暗殺的「初步回應」，但歐盟提醒黎巴嫩不要陷入以色列對加薩的戰爭中，並強調避免區域衝突升級的必要性。

綜合外媒報導，以色列2日晚間對哈瑪斯位於黎巴嫩首都貝魯特南郊的總部辦公室發動無人機襲擊，導致哈瑪斯第二號人物艾魯里（Saleh al-Arouri）等6人死亡。

Lebanon's Hezbollah launches 62 rockets to Meron in northern Israel pic.twitter.com/LX6JQnyRl8 — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 6, 2024

黎巴嫩真主黨隨後於6日發布聲明，證實該組織在6日上午8時10分，向以色列北部的梅隆空軍基地（Meron air base）發射了62枚火箭彈，聲稱此舉是真主黨對艾魯里之死的「初步回應」。

與此同時，黎巴嫩的Jama'a Islamiya組織也宣布向以色列北部的基利亞什莫納市（Kiryat Shmona）發射了2枚火箭彈。此前，以軍曾表示，有約40枚火箭彈在6日飛向了梅隆空軍基地，並將襲擊歸因於參與發射的一個「恐怖組織」，不過軍方暫時未公佈有人員或財物在這起襲擊中損失。

真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）警告，如果黎巴嫩不對艾魯里之死作出反應的話，整個黎巴嫩都將處於危險之中，「真主黨絕對不會放過此事並將祭出懲罰」。然而，歐盟外交政策主管波瑞爾（Josep Borrell）也提醒黎巴嫩不要陷入以色列對加薩的戰爭中，並強調避免區域衝突升級的必要性。