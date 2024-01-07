內湖裝潢工離奇雙亡　鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

▲內湖裝潢工雙屍命案，讓鄉民回想起2起掀床慘案，也引發掀床安全性的討論。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

北市內湖區一棟新建豪宅2日發生離奇雙屍命案，2名裝潢工人被發現陳屍臥室掀床內，懷疑是吸入揮發性氣體中毒身亡。事實上，不少人為了增加收納空間，都會選擇掀床，但有鄉民回憶2起駭人的「掀床命案」，其中一名死者更慘遭「腰斬」，令掀床安全性備受討論。

原PO在PTT轉貼《ETtoday新聞雲》雙屍案新聞，並以「大家知道掀床很危險嗎」為題發文指出，其實這種可以把床抬起來放東西的掀床，本身就非常危險，過去幾年間就曾發生過2起命案，「這種東西換做我是絕對不敢用，為了一點儲物方便，要冒著死亡的風險，根本智Ｏ啊。」

2013年，桃園平鎮43歲莊姓女子在家整理床下衣物，不料疑似床組氣壓棒洩氣，5、60公斤的不鏽鋼床板突然墜落，導致莊女當場「腰斬」。後來友人遲遲聯繫不上，4天後找警方陪同上門查看，這才發現莊女上半身被夾在床內，下半身在床外，但整張床幾乎呈現閉合狀態，死狀悽慘。

2012年，新北市三重29歲李姓女子整理床下物品時，也疑似因氣壓棒老舊、故障，導致床板瞬間砸落，當場壓斷她的頸椎。隔天男友上門送早餐，發現女友不僅氣絕多時，遺體還被夾在掀床中間，嚇得趕緊報案。

當時家具行業者推測，應該是掀床的螺絲鬆脫或油壓桿故障，為了避免再發生悲劇，之後許多業者都會在掀床氣壓棒加裝安全卡榫，以策安全。

▲新竹一名員警2019年查緝逃逸移工時，心想「和我家同款掀床」，順手一掀，又在床下意外發現3人。（資料照／記者陳凱力翻攝）

許多網友看完紛紛留言，「絕命終結站的題材吧，太恐怖」、「這個超難用的。後來買抽屜式的好用多了」、「之前掀起來，女朋友力氣小壓不下去。我看了都覺得危險」、「以前小時候都掀起來當溜滑梯 ，現在想想真的超危險」、「可憐台灣人買不起空間收納，這種危險玩意當成寶」、「床墊太重，結果打不開...現在想丟了」。

還有人說「明明有含安全鎖的掀床，建議先了解一下」、「加幾百元就有安全裝置」、「有的中間有一支頂桿，沒那個的就比較危險」、「我使用都會放一個凳子在旁邊，防止自己被關進去」、「至少也先拿掃把撐著，跟修車一樣，不要信任支撐桿的穩定性，一定要另外做保險」、「原PO是不是不知道現在規定掀床式床架必須要設計安全鎖？」

不過，也有網友提醒，「很多人的掀床是在安全設計上路前買的，的確值得注意一下」。