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社會 社會焦點 保障人權

少年愛上人妻！「黏在一起4天」喊：要抱抱　挨告害爸爸要跟著賠錢

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲未成年少年與人妻交往，被綠帽夫抓包後一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人妻出軌未成年少年，2人不只出遊時行為親密，甚至還發生性關係並拍攝影片。綠帽夫發現後，氣得一狀告上法院，就連少年父母也一併挨告。法院審理後，判少年與爸爸須連帶賠償10萬元。全案可上訴。

綠帽夫提告主張，他與妻子結婚多年，但他卻發現妻子與少年過從甚密，且對話曖昧、親暱，他查證後，果真抓到妻子與少年經常外出約會，且行為親密，甚至還有發生性行為並拍攝影片。

綠帽夫指控，少年明知道妻子的已婚身分，卻仍與妻子交往，侵害了他的配偶權，而由於少年併未成年，其父親身為法定代理人，卻疏於管教、監督，因此也應該負起損害賠償責任，他氣得將少年及其父親全告上法院。

法院審理時，少年辯稱，綠帽夫所提的對話截圖、照片及影片，均是侵害他與人妻的隱私權，因此主張無證據能力。再者，2人的婚姻關係早有破綻，綠帽夫與人妻已無共同生活的圓滿，因此他與人妻交往並未侵害到綠帽夫的權益，而縱使有配偶權，但他並不知道人妻的已婚身分，因此也沒有侵害綠帽夫配偶權的故意，請求法官駁回綠帽夫之訴。

不過，法官認為，夫妻間互相使用、操作對方手機的情形並非少見，況且綠帽夫所提的證據也是由人妻所提供，因此認定具有證據能力，且對話內容內還含有，「要抱抱」、「黏在一起四天」、「愛你寶寶」等親密曖昧的對話，以及兩人的親吻照，法官因此認定少年侵害綠帽夫配偶權。

此外，少年與人妻對話中曾提及「我當初有問你說你真的有想清楚嗎？我有跟你說打預防針，他可能會做這樣的事情。然後你現在在那邊給我慌。」、「因為你當初說你可以接受」等語，法官以此認定少年早已知道人妻的已婚身分。

由於少年行為時併未成年，在民法上仍屬限制行為能力人，應由法定代理人就其的侵權行為負連帶賠償責任，因此法官最終判決少年與父親須連帶賠償10萬元。全案可上訴。

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