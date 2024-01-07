中國外匯儲備3.2兆美元　連續14個月增持黃金

▲陸持續增持黃金。（圖／CFP）



文／中央社台北7日電

中國官方今天公布，截至2023年12月末外匯儲備規模為3兆2380億美元，月增美元662億；另中國連續14個月增持黃金，黃金儲備目前來到7187萬盎司。

中國國家外匯管理局1月7日公布的最新數據顯示，截至2023年12月，外匯儲備規模為3兆2380億美元，較11月上升662億美元，升幅為2.1%。

外匯局表示，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

2023年12月美元指數繼續走低，人民幣對美元匯率連續兩個月升值。

匯管研究院副院長趙慶明認為，2023年12月外匯儲備增加662億美元，主要是匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的帳面盈餘。

匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日圓、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯儲備中的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的增加。

其次是資產價格方面，去年12月，對美聯儲、歐洲央行的貨幣政策預期都出現了明顯的轉變，所以美國、歐洲等債券價格都出現了不同程度的上漲。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，中國對外貿易韌性不斷增強，加上美聯儲降息預期升溫也使中美利差趨於收窄，資本項下外資流入開始增多，這些都有利於國際收支狀況總體穩定，為中國外匯儲備規模回升奠定堅實基礎。

外匯局同時公布黃金儲備資訊，顯示中國連續14個月增持黃金，中國2023年12月末黃金儲備為7187萬盎司，較11月末的7158萬盎司增加29萬盎司。