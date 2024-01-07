　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

油污隨著東北季風及黑潮洋流，從綠島一路飄向東北角，東部沿岸全都遭殃。（圖／趙世勳攝）

▲油污隨著東北季風及黑潮洋流，從綠島一路漂向東北角，東部沿岸全都遭殃。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT 

台灣東海岸地區近期慘遭重油污染，隨著洋流漂流，遠在300公里外的新北市貢寮區都被波及，重創當地養殖業者生計，目前除了環保局委外廠商「永力海洋工程公司」負責清理，許多民間團體及志工也紛紛自告奮勇，前往污染地區投入清理整復，希望能儘速讓土地不再受「油污」影響，還給海岸乾淨面容。

據了解，貢寮的香蘭地區受到部分「廢棄重油」影響，出現大面積的「油漬」及「油塊」，點狀般在沿岸載浮載沉，甚至附著在沙灘與礁石上，連養九孔的養殖池都無端慘遭波及，整片水域變得「烏漆抹黑」，油亮的池水表面讓業者們心都死了一半，損失更是慘重到難以估計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

重油污染整個東北角，造成當地養殖業者人心惶惶，深怕產量受影響。（圖／讀者提供）

▲重油污染整個東北角，造成當地養殖業者人心惶惶，深怕產量受影響。（圖／CTWANT提供）

當地潛水團隊發現污染狀況後，透過自媒體不斷對外喊話，也間接搭起公部門」與當地業者、民間志工團體溝通的橋樑。工作人員賣力的與志工攜手合作，頂著烈日在沿岸以「土法煉鋼」方式，賣力用「鋼刷」將石頭上的油漬給刷除，或利用「吸油棉」一遍又一遍的吸附油漬，廠商也利用「高壓水柱」沖洗頑固油污，溫暖畫面盡收民眾眼底。

「志工們離開前還留下雨鞋，說下次有人要來幫忙可以提供給他們穿。」從事養殖業的吳小姐紅著眼眶透露，當初看到滿池油漬心都涼了一半，錯愕之餘仍必須在冰冷的岸邊處理油污。吳小姐提到，當時只要人一進到水中，黑油立刻就「沾滿全身」，場面怵目驚心，但是看到廠商及志工們的奮力支援讓他們無比感動。

「永力」公司的孫艦長表示，為因應各種不同的沿岸地形，團隊採用多種解決方式，無論是利用高壓水柱反覆沖洗砂礫，或是利用「攔油索」收集油污等，都能讓「重油污染」被解決，難處在於香蘭地區的地形較為複雜，近期氣候也較不穩定，讓復原過程的時間被拉長，不排除會有下一波的污染發生。

孫艦長也提醒，民眾若打算前往沿岸「協助清潔」，切勿一股腦直奔現場，避免雙腳踩到油漬後又四處行走，讓受害範圍無意間擴大，造成二度破壞，應多向現場專業人士詢問，才不會「白費心力」。

清污專家孫艦長提醒民眾切勿盲目直衝現場，避免雙腳四處踩踏，造成污染面積更加擴大。（圖／趙世勳攝）

▲清污專家孫艦長提醒民眾切勿盲目直衝現場，避免雙腳四處踩踏，造成污染面積更加擴大。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀
台海黑化3／罰鍰太便宜成不肖業者省錢妙招　清污廠商嘆：司空見慣
長堤之潰2／喚起「討厭民進黨」的記憶　國民黨正面挑戰中共介選牌
專訪　留在去年的事　K6劉家凱（下）／唱歌這件事情很尷尬，因為在台上你就唱不好、其實是蠻難聽的……

ET快訊
日本加賀屋強震停業　「超狂服務」曝光！暖哭一票網友
她嫌彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理！　全場認同：真的多餘
5旬男牙痛就醫「驚見10顆牙根蛀牙」　竟然和養生行為有關
安心亞「正面倒三角全是洞」！解放北半球　公開激瘦菜單
黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快回家投票！大選疏運期台鐵還有座位　對號車「售票率43％」

「小寒」3生肖財運旺　5星座桃花來了

重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

買不停又捨不得丟！新年斷捨離醒覺：真正的好東西，一個就夠了

她嫌彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理　全場認同：真的超多餘

飛虎隊老英雄何永道辭世　享嵩壽103歲

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

外出小心！東北季風增強　中部連4天空氣品質「橘到紅」

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

快回家投票！大選疏運期台鐵還有座位　對號車「售票率43％」

「小寒」3生肖財運旺　5星座桃花來了

重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

買不停又捨不得丟！新年斷捨離醒覺：真正的好東西，一個就夠了

她嫌彌月禮盒「藏1驚喜」超難處理　全場認同：真的超多餘

飛虎隊老英雄何永道辭世　享嵩壽103歲

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

外出小心！東北季風增強　中部連4天空氣品質「橘到紅」

李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

自小客失控！連切2道「甩尾」撞無辜貨車　車頭變形爛毀釀1傷

宏碁資訊去年營收連3年創新高　今年將聚焦3大面向發展

韓國瑜要挺柯票投侯康　柯文哲曝「私下講的不同」⋯再揭話中玄機

台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗水林鄉地瓜樂活動

全國檢察長選舉查察視訊會議　提偵辦境外勢力6原則

快回家投票！大選疏運期台鐵還有座位　對號車「售票率43％」

韓網熱門／安恩真追星名言連發！　幻想不能滅「遠遠看最好」

日本《我推的孩子》星野愛連帽外套　10萬針刺繡把小愛穿身上

美國會大廈襲擊案屆3周年　3名通緝犯被捕到案

什麼! 千元有找? 不沾手不費力拖把 超值8件組帶回家

生活熱門新聞

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

黑色煉獄！　噁心重油污染半個台灣

「差14cm哥哥」搞出人命！爸媽要「母單28年」他扛下

陸人吃「1台灣零食」停不下來　網曝：都搬整箱的

飛虎隊老英雄何永道辭世　享嵩壽103歲

保溫瓶清潔少2步驟　恐將「生物膜」喝進肚子

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

2024上半年「財運最好」3大星座

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面