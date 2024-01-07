重油污染半個台灣！綠島漂到東北角　貢寮「整片黑了」

▲油污隨著東北季風及黑潮洋流，從綠島一路漂向東北角，東部沿岸全都遭殃。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣東海岸地區近期慘遭重油污染，隨著洋流漂流，遠在300公里外的新北市貢寮區都被波及，重創當地養殖業者生計，目前除了環保局委外廠商「永力海洋工程公司」負責清理，許多民間團體及志工也紛紛自告奮勇，前往污染地區投入清理整復，希望能儘速讓土地不再受「油污」影響，還給海岸乾淨面容。

據了解，貢寮的香蘭地區受到部分「廢棄重油」影響，出現大面積的「油漬」及「油塊」，點狀般在沿岸載浮載沉，甚至附著在沙灘與礁石上，連養九孔的養殖池都無端慘遭波及，整片水域變得「烏漆抹黑」，油亮的池水表面讓業者們心都死了一半，損失更是慘重到難以估計。

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▲重油污染整個東北角，造成當地養殖業者人心惶惶，深怕產量受影響。（圖／CTWANT提供）

當地潛水團隊發現污染狀況後，透過自媒體不斷對外喊話，也間接搭起公部門」與當地業者、民間志工團體溝通的橋樑。工作人員賣力的與志工攜手合作，頂著烈日在沿岸以「土法煉鋼」方式，賣力用「鋼刷」將石頭上的油漬給刷除，或利用「吸油棉」一遍又一遍的吸附油漬，廠商也利用「高壓水柱」沖洗頑固油污，溫暖畫面盡收民眾眼底。

「志工們離開前還留下雨鞋，說下次有人要來幫忙可以提供給他們穿。」從事養殖業的吳小姐紅著眼眶透露，當初看到滿池油漬心都涼了一半，錯愕之餘仍必須在冰冷的岸邊處理油污。吳小姐提到，當時只要人一進到水中，黑油立刻就「沾滿全身」，場面怵目驚心，但是看到廠商及志工們的奮力支援讓他們無比感動。

「永力」公司的孫艦長表示，為因應各種不同的沿岸地形，團隊採用多種解決方式，無論是利用高壓水柱反覆沖洗砂礫，或是利用「攔油索」收集油污等，都能讓「重油污染」被解決，難處在於香蘭地區的地形較為複雜，近期氣候也較不穩定，讓復原過程的時間被拉長，不排除會有下一波的污染發生。

孫艦長也提醒，民眾若打算前往沿岸「協助清潔」，切勿一股腦直奔現場，避免雙腳踩到油漬後又四處行走，讓受害範圍無意間擴大，造成二度破壞，應多向現場專業人士詢問，才不會「白費心力」。

▲清污專家孫艦長提醒民眾切勿盲目直衝現場，避免雙腳四處踩踏，造成污染面積更加擴大。（圖／CTWANT提供）

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