男大生遭「冰錐插入頭骨」慘死！瞬間倒地驚悚影片曝　身旁2人嚇壞

記者柯振中／綜合報導

山東省煙台市5日發生驚悚的死亡命案，一名未滿20歲的男大生遭到高空落下來的冰錐砸中，頭顱當場被貫穿，送醫不治身亡。隨著案件調查，事發的影片也隨之曝光，當時男大生站在某超市入口旁滑手機，遭砸後瞬間倒地，當時站在旁邊的2人也瞬間嚇壞，立即跑開躲避，可見心中受到不小的驚嚇。

綜合陸媒報導，這名男大生就讀煙台的魯東大學，5日站在某超市門口旁玩手機，沒想到竟遭高空墜下的冰錐砸中，導致他的頭顱遭到貫穿，當場倒地、流了滿地鮮血。

事件發生後，男大生緊急被送往煙台山醫院南院搶救，不過經過了約7個小時的救治，男大生的家屬選擇放棄治療，人已經不治身亡。

▼男大生遭冰錐砸死，瞬間倒地、流滿地血。（圖／翻攝微博）



對此，也有目擊者表示，案發的當下，看見有冰塊向下墜落，但想要出聲提醒已經來不及，且根本沒想到會如此嚴重，等到他靠近時，男大生的口鼻都已向外噴血，後腦杓著地處也全部都是血。

經過調查，案發當時的監視器畫面也隨之曝光，從影片當中可以看見，男大生原先站在超市入口旁滑手機，身邊還有2人正在聊天，沒想到大塊的冰塊瞬間砸落，冰錐也不偏不倚貫穿男大生的頭顱，導致男大生瞬間倒地。

目睹男大生遭砸倒地，旁邊的2人也立即向旁邊躲閃，可見被突如其來的意外給嚇得不輕。