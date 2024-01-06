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社會 社會焦點 保障人權

不能吃！ 選舉小物太像糖果　民眾誤食洗衣球送醫搶救

▲洗衣球被當糖果誤食。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及記者唐詠絮翻攝）

▲洗衣球被當糖果誤食。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

外型搶眼的洗衣球，可愛的色彩又酷似軟糖，近年來已有多起誤食案例，彰化傳出有民眾將選舉文宣小物「洗衣球」當成糖果吃下肚，已知二林鎮及社頭鄉有長者誤食掛急診灌腸洗胃，二林基督教醫院同時呼籲民眾，家中若有洗衣球，切勿當成糖果食用。

▲有多位民眾誤將宣傳小物洗衣球當成軟糖吞食送醫。（圖／翻攝自二林人的大小事）

▲競選文宣小物洗衣球被當糖果誤食。（圖／民眾提供）

有鎮民在臉書「二林人大小事」發文「大家請注意，這個是洗衣球不是糖果喔！ 已經有很多人誤以為是糖果吃了有的送醫洗腸了⋯⋯。」經查近日二林地區發放洗衣球選舉小物，有長者誤以為是糖果而誤食，引發嘔吐、還有人被送醫洗胃、灌腸。

訊息po文後，隨即引發網友熱議，多人表示已有家人誤食，還在住院中。有網友說、「雖然送這很實用貼心，被小孩老人誤食後果不堪設想」、「老一輩不識字的太多」、「包裝有寫明是洗衣球等警語也看不懂」；另有網友說，洗衣球的外觀太像軟糖，又香香的，若是打開包裝外袋，將洗衣球單獨放置，真的會認錯為軟糖而誤食。

▲洗衣球被當糖果誤食。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及記者唐詠絮翻攝）

▲競選文宣小物洗衣球被當糖果誤食。（圖／民眾提供）

經過追查，彰化基督教醫院二林分院表示，昨(5日)有兩名高齡長者因誤食洗衣球到院掛急診，分別為為80歲洪姓阿公、86歲的洪姓阿嬤，還有一名住在社頭鄉的阿公也誤食，經醫師緊急處置後，目前皆無大礙。

二林鎮長蔡詩傑表示，他已前往急診室探視，洪姓阿嬤因不識字，她說吃起來有點苦苦的，還好兩名長者都無大礙，他已請里長家戶拜訪時，加強宣導該選舉小物為洗衣球，千萬不能食用。

▲有多位民眾誤將宣傳小物洗衣球當成軟糖吞食送醫。（圖／民眾提供）

▲競選文宣小物洗衣球上有2排警語。（圖／民眾提供）

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