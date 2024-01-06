二度酒駕！無照男灌3瓶啤酒　見警傻眼「求救媽媽」

▲貪杯男二度飄移，酒駕無照、帽帶不扣竟躲進超商找媽媽。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高市陳姓男子因酒駕被註銷駕照，竟在無照的情況下再次酒駕，且連安全帽帽帶都沒扣，警方巡邏時發現時，陳男見警即刻逃進超商，此舉反倒引起警方懷疑，酒測過程中陳男慌亂打電話給媽媽求助，最終因酒測值超標，被依《公共危險罪》嫌移送法辦。

據了解，去年因酒駕被註銷駕照的陳男，昨（5日）在鳳山區海洋一路被警方發現再次酒駕，而且還未扣安全帽帽帶，警員上前盤查時，陳男不顧呼喊迅速逃進超商，讓警方以為是通緝犯，立即上前追捕，最後在超商內將其攔截。

追進超商後，警方發現陳男滿身酒氣，面對警詢，陳男承認中午已喝了3瓶啤酒，而且駕照早已被註銷，陳男不斷詢問警方拒測的後果，甚至在酒測過程中急忙打電話給媽媽詢問「該怎麼辦？」尋求建議。

經過一番天人交戰後，陳男最終同意接受酒測，結果測得酒精值高達0.46mg/L，遠超法定標準，警方訊後《公共危險罪》嫌移送高雄地檢署偵辦。

陳男無照騎車的不理智行為，也將被罰6000元至2萬4000元罰金，並當場禁止駕駛並扣車，陳男事後悔不已，為了一時的貪杯，陷入了交通法規的泥淖中，警方也呼籲，酒後駕車損人又損己，得不償失，請駕駛人切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣。

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