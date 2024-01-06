119消防節　南消辦消防節向城市英雄說出心裡話活動

▲慶祝119消防節，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



119消防節期間，台南市消防局各單位，總會善用119這個特別的消防節日亮點，擴大辦理各類消防宣導活動，只是消防人員除了要忙於救災、救護及各類業務外，還需絞盡腦汁構思創意，來擴大落實消防宣導效果，實讓消防人員勞心勞力，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。

消防局長李明峯為了減輕消防人員的工作壓力，讓消防人員享有專屬消防員的節日榮耀感，指示業務單位取消該期間的各類擴大防火宣導，並推出「119消防節向城市英雄說出心裡話｣活動，將於1月8日至1月19日期間於全市各消防分隊設置119消防節留言板及便利貼，供市民留下每一句鼓勵關懷消防員的溫馨話語，期許能提升市民對於消防人員的認同感與增進民眾與消防員間的互動。

南消第三大隊也利用1月5日佳里義消新春餐會場合，向在場約500位的賓客宣導「119消防節向城市英雄說出心裡話｣活動，同時邀請台南市消友會第三辦事處邱進煌處長上場留下第1則鼓勵消防員的一句話，現場賓客對於消防局的溫馨作為紛紛深表有趣與讚許之意。

台南市長黃偉哲表示，消防員是城市中保護你我生命財產的英雄，當我們逃出災難現場時，他們卻需要逆行衝入災難現場，所以在119消防節這個屬於消防員的節日，黃偉哲也鼓勵曾受過消防員幫助或是認同消防員的市民，勇敢邁出您的腳步到全市各消防分隊留言鼓勵這些辛勞付出的消防員，還可順便參觀消防隊。此外，更加碼將於1月19日消防節當日，要親自到1個消防分隊來慰勞關懷消防人員。