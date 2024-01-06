　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

119消防節　南消辦消防節向城市英雄說出心裡話活動

▲慶祝119消防節，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲慶祝119消防節，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

119消防節期間，台南市消防局各單位，總會善用119這個特別的消防節日亮點，擴大辦理各類消防宣導活動，只是消防人員除了要忙於救災、救護及各類業務外，還需絞盡腦汁構思創意，來擴大落實消防宣導效果，實讓消防人員勞心勞力，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。

消防局長李明峯為了減輕消防人員的工作壓力，讓消防人員享有專屬消防員的節日榮耀感，指示業務單位取消該期間的各類擴大防火宣導，並推出「119消防節向城市英雄說出心裡話｣活動，將於1月8日至1月19日期間於全市各消防分隊設置119消防節留言板及便利貼，供市民留下每一句鼓勵關懷消防員的溫馨話語，期許能提升市民對於消防人員的認同感與增進民眾與消防員間的互動。

▲慶祝119消防節，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消第三大隊也利用1月5日佳里義消新春餐會場合，向在場約500位的賓客宣導「119消防節向城市英雄說出心裡話｣活動，同時邀請台南市消友會第三辦事處邱進煌處長上場留下第1則鼓勵消防員的一句話，現場賓客對於消防局的溫馨作為紛紛深表有趣與讚許之意。

▲慶祝119消防節，2024年特改推「消防節向城市英雄說出心裡話」活動，與市民朋友共度消防節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防員是城市中保護你我生命財產的英雄，當我們逃出災難現場時，他們卻需要逆行衝入災難現場，所以在119消防節這個屬於消防員的節日，黃偉哲也鼓勵曾受過消防員幫助或是認同消防員的市民，勇敢邁出您的腳步到全市各消防分隊留言鼓勵這些辛勞付出的消防員，還可順便參觀消防隊。此外，更加碼將於1月19日消防節當日，要親自到1個消防分隊來慰勞關懷消防人員。

ET快訊
林襄日本搭車睡著「嘴巴被偷塞一物」！　畫面瘋傳
別再摺千羽鶴送災區！　日記者開轟：都是垃圾
5萬存款買到房！啦啦隊女神「半年淨賺50萬」　2關鍵快出手
高市府怒開鍘！　新開幕「文青旅館」遭斷水電
隨便逛夜市就噴500元！「不是平民美食了」攤商曝背後內幕
駕駛鬼切右轉「吞1萬8罰單」　1理由撤單了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不當蚊子館！台中大安港媽祖文化園區拚招商活化　假日對外開放

跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

斗六慈濟醫院五周年慶　「五心醫療」守護鄉親健康

國民青年軍台南拜票　姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

119消防節　南消辦消防節向城市英雄說出心裡話活動

夫婦南化山區迷失方向　台南消防上山救援

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

最多越籍學生就讀　越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

強震後尋家人！日藝術家瓦礫堆中尋愛貓　8旬老婦活埋72小時後獲救

「肉身守護」救了8旬母親　 58歲日本前自衛官罹難

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

不當蚊子館！台中大安港媽祖文化園區拚招商活化　假日對外開放

跆拳道國手林唯均返母校中港高中　回饋20萬獎金促台韓交流

斗六慈濟醫院五周年慶　「五心醫療」守護鄉親健康

國民青年軍台南拜票　姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

119消防節　南消辦消防節向城市英雄說出心裡話活動

夫婦南化山區迷失方向　台南消防上山救援

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場爭搶逾188萬選票

最多越籍學生就讀　越南駐台北辦事處武進勇代表拜訪開南大學

媽蹲廁所遭白柴怒瞪　牠一臉厭世在門外排隊：裡面的可以快一點嗎

小寒來了！台電曝「取暖神物」2用法是錯的：小心受傷

正妹裸下身醉倒路邊！正義店員報警　皮夾裡搜出她內褲...友人慘了

微軟與蘋果市值縮至3兆　搶當全球最有價值公司

網友「穿白衣快閃立院」哀悼國三生！籲修「少年法」前科塗銷制

罕見！金正恩關心日本7.6大地震　向日本首相致哀

流動天九牌賭場「藏身鐵皮屋」　桃園警凌晨攻堅逮38人

快訊／林書豪腳踝受傷高掛免戰牌　無緣在彰化親友面前獻技

回首浪子人生迷途漩渦　「藝啟新生」賴啟源人生重開機

港府回顧2023年經濟　坦言開始恢復但「力度較預期慢」

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

地方熱門新聞

藍營翻23年前無罪定讞舊案爆料　綠營江肇國傻眼：看不懂判決書

藍營一姐籌糧找人　盧秀燕成最強競總主委

2024選前最後黃金周　藍綠大咖中壢大拚場

桃捷協尋10位幸運兒　快快比對票卡外碼

夫婦南化山區迷失方向　台南消防上山救援

越南駐台北辦事處武進勇代表　拜訪開南大學

2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季開幕

新北燈會2／16大都會公園登場

新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

揭發台南亞太棒球村豆腐渣工程弊端

新北中和佳和公園啟用　打造舒適休憇空間

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

遭曾玟學質疑毆警事件　邱鎮軍反問廢死態度

姚正玉：投藍，青年進職場不要上戰場

更多熱門

相關新聞

南消推出府城2024消防月曆暨形象影片

南消推出府城2024消防月曆暨形象影片

台南市消防局2024年消防月曆形象影片「城市英雄從心出發」，於月8日正式發布，市長黃偉哲指出，期望透過月曆及影片的傳達，除了提升防災知識，並且讓民眾更認識守護府城安全的消防英雄。

台南消防局發布消防形象影片

台南消防局發布消防形象影片

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

慰勉城市英雄　沈慧虹致贈紅包

慰勉城市英雄　沈慧虹致贈紅包

新竹市擁抱愛感恩晚會

新竹市擁抱愛感恩晚會

關鍵字：

消防節南消城市英雄心裡話

讀者迴響

熱門新聞

百靈果凱莉才宣布當媽「爆私密片外流」！　搞笑回應

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

台灣TOYOTA百萬初休旅今年停產

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

Superdry落伍了？竹科工程師改穿「1品牌」　一票點頭

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖出

吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP　跳02搖拉票

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面