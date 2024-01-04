最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

▲天生第六感很準的星座，可說是抓猴高手。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶總分分合合，你也曾因另一半偷吃、劈腿，最後鬧得不歡而散的慘痛經歷嗎？不忠誠、欺騙是戀愛大忌，然而有些星座卻是天生的「抓猴高手」，擁有敏銳的觀察力與神準第六感，總能揪出正在做壞事的渣男／渣女。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》即盤點「最會抓偷吃」的5個星座，若把這些人聚在一起，可以組成一支抓猴大隊。

安德魯分享最會抓偷吃的5大星座，建議參考太陽及月亮星座：

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1.雙魚座

雙魚座是戀愛腦，但其實是「看破不說破」的類型，而看似傻白甜，事實上什麼都知道，就看他們願不願意戳破、說出口，以及願不願意騙自己，即便可能已經嗅到一些不尋常的氣息，但有時仍會選擇催眠自己，那就真的沒辦法了。

雙魚座在職場中或對不在意的事情偶爾會迷迷糊糊，事實上面對感情心思細膩，不像表面看起來那麼糊塗。只是談戀愛時容易胡思亂想，常會蹦出些神邏輯，並上演各種內心小劇場。再加上他們第六感很強，堪稱預言家，往往說好的不準，壞的卻是八九不離十。

在感情中，雙子座很擅長透過觀察另一半說話的神情、語氣，以及各種生活習慣等小地方判定是否有偷吃。他們的傻憨是裝出來的，性格其實意外精明，想騙他們不容易。

▲雙子座只要一出手，一定抓到偷吃的另一半。（圖／CFP）

2.雙子座

雙子座第六感也很準，腦筋動得快、反應也很快。有人說他們本身就時常「假鬼假怪」說謊欺騙另一半，因此心裡很清楚對方可能也會用哪些招式。千萬別在關公面前耍大刀。

雙子座天生疑心病較重，很難取得信任，他們有時看似相信對方，很可能只是懶得計較，看破卻不說破，沒必要費力囉嗦太多。雙子座知道另一半偷吃時，不會馬上揭穿，而是會靜靜地在一旁觀察，甚至將計就計陪對方演下去，就看要耍什麼把戲。只要遇到偷吃出軌，繃緊神經的雙子座比誰都認真，只要出手一定抓得到。

3、4.處女座、摩羯座

在感情裡，處女座及摩羯座需要的是平穩，而不是大風大浪、起起伏伏，在交往前會設下重重關卡，先觀察對方是否能給他們安全感。屬於「摳細節」的2星座，很會察覺一切失序的事情，例如對方的生活習慣突然改變、幾點回家、幾點做了什麼事或身上香水氣味變了，只要細節突變，他們內心警鈴就會大響。

千萬別想在生性多疑的2星座面前說謊，他們天生敏感，再加上擁有神邏輯與高超洞察力，可說是「行動人肉測謊機」，面對事情一開始會抱持懷疑態度，並用自己的方式進行驗證。當驚覺另一半偷吃，絕對會馬上蒐證，抽絲剝繭不放過任何細節。

▲偷吃是天蠍座的死穴，一旦被發現，就很難再修復這段感情了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

5.天蠍座

天生直覺敏銳、第六感也很準的天蠍座，邏輯清楚又有精準的推理能力，當發現事有蹊蹺，會先選擇按兵不動、先觀察並蒐集證據，不會讓對方發現異狀。他們是很會隱藏情緒的高手，就算得知另一半偷吃，仍可笑笑地若無其事與對方相處，並且視事情嚴重性，判斷要不要處理。

當天蠍座發現對方偷吃時，會開始給予一連串測試，就等對方說話露出破綻，屬於遇到挑戰，就算疑心病發作，仍能冷靜保持理智的星座。

即使天蠍座屬於會「護短」的星座，明知對方有錯也會選擇相信。但外遇偷吃是他們的死穴，一旦信任被撕毀，花再多努力與時間都很難重新建立，只要碰觸到這條底線，他們絕不會手下留情。對於抓猴，不是不處理，只是時間還沒到，任何蛛絲馬跡都逃不過他們火眼金睛。