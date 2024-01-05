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社會 社會焦點 保障人權

拿4千出賣國家！賭鬼上兵洩「愛國者飛彈」機密文件　法官判無罪

▲▼漢光演習,愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

▲林男為了償還債務，答應傳送愛國者飛彈分布圖等機密資料，結果判決無罪。（示意圖／國防部提供）

記者黃資真／台中報導

空軍防空暨飛彈指揮部一名林姓車輛駕駛兵，為了償還債務，答應不詳人士提供愛國者飛彈之軍事機密，林男找機會拍下數張在桌上擺放的「600浬內中共空軍、海軍航空兵及火箭軍主戰兵力部署判斷圖」等資料，事後獲得4000元報酬，遭檢方依軍事機密未遂罪嫌起訴，惟台中高分院法官認為，上述資料並非機密文件，判決林男無罪。

判決指出，2018年入伍的林男自2021年9月27日擔任空軍防空暨飛彈指揮部之車輛駕駛兵，為了償還14萬元債務，透過軍中同事介紹，用LINE與名為「安信何經理」聯絡，請求解決債務，對方傳送「是否能提供愛國者技術手冊或裝備參數類的」、「愛國者分布圖」，就會幫忙解決。

急需用錢的林男決定出賣國家，隔天利用因涉犯賭博罪，至旅部參謀辦公室等待參加懲處人事評議會之機會，拍攝放在辦公桌上的「600浬內中共空軍、海軍航空兵及火箭軍主戰兵力部署判斷圖」、「空軍防空暨飛彈第793旅美軍愛國者技代議題研討會議紀錄」、「空軍防空暨飛彈指揮部美軍愛國者野戰技協小組議題研討與會人員名冊」等資料傳給對方，待已讀後隨即收回，並告知「只有一份」、「這個是機密」，但林男隔天僅收到對方轉來的4000元。

後續林男因遺失該支手機，被民眾拾獲送往苗栗分局處理，警員為了查明失主身分，查閱手機資料，竟意外發現失主恐涉有收集軍事機密，遂協請台中憲兵隊調查。

憲兵隊於2022年12月21日通知林男到案說明，而上述資料經軍方鑑定後，認定「兵力部屬判斷圖」只是表格，上頭尚未填入資料，「研討會議記錄」則是單位針對美方技代工作表現及進度之考核表，均非軍事機密，考量林男已著手進行收集軍事機密行為，仍依收集軍事機密未遂罪嫌起訴。

審理時林男雖認罪，惟主張自己是上兵，機密文件通常不會出現在公共範圍，當下認知該等文件就是要被丟棄、回收的紙類，而拍照時不知該等文件是否為機密，只是認為可能是機密，所以才拍攝照片給對方。

法官認為，軍方已查出偷拍的資料非軍事機密，因此將該資料傳給「安信何經理」，仍不致於使國家安全或利益遭受損害而無危險，屬於不罰之行為，判決林男無罪。可上訴。

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